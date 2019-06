Jardine Strategic: Kommt jetzt der Schock?

An der Börse Singapore notiert die Aktie Jardine Strategic am 25.06.2019, 04:57 Uhr, mit dem Kurs von 38,15 USD. Die Aktie der Jardine Strategic wird dem Segment "Industriekonglomerate" zugeordnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir Jardine Strategic auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Jardine Strategic ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Industriekonglomerate) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 11,24 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 77 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 49,85 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Jardine Strategic. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Jardine Strategic aktuell 0,89. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -1,15 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Industriekonglomerate". Jardine Strategic bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.