Jardine Cycle & Carriage: Tief bewertet?

An der Börse Singapore notiert die Aktie Jardine Cycle & Carriage am 27.11.2019, 23:18 Uhr, mit dem Kurs von 31.61 SGD. Die Aktie der Jardine Cycle & Carriage wird dem Segment "Händler" zugeordnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir Jardine Cycle & Carriage auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Jardine Cycle & Carriage mit einer Rendite von -4,66 Prozent mehr als 3 Prozent darüber. Die "Händler"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -10,98 Prozent. Auch hier liegt Jardine Cycle & Carriage mit 6,33 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Jardine Cycle & Carriage-Aktie beträgt dieser aktuell 33,25 SGD. Der letzte Schlusskurs (31,98 SGD) liegt damit auf ähnlichem Niveau (-3,82 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Jardine Cycle & Carriage somit eine "Hold"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen (31,16 SGD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,63 Prozent Abweichung). Die Jardine Cycle & Carriage-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. In Summe wird Jardine Cycle & Carriage auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Jardine Cycle & Carriage in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Jardine Cycle & Carriage haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Jardine Cycle & Carriage bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.