Jardine Cycle & Carriage: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Per 28.09.2018 wird für die Aktie Jardine Cycle & Carriage am Heimatmarkt Singapore der Kurs von 31,99 SGD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Händler".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Jardine Cycle & Carriage entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Derzeit schüttet Jardine Cycle & Carriage nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Distributors - Discretionary. Der Unterschied beträgt 0,04 Prozentpunkte (3,61 % gegenüber 3,58 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Jardine Cycle & Carriage-Aktie ein Durchschnitt von 35,22 SGD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 31,99 SGD (-9,17 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 32,81 SGD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-2,5 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Jardine Cycle & Carriage ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Jardine Cycle & Carriage erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Jardine Cycle & Carriage. {POS_NEG_NEU_DAYS_1}. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Jardine Cycle & Carriage daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Jardine Cycle & Carriage von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.