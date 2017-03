Japans Wirtschaftswachstum fällt etwas höher aus

TOKIO (dpa-AFX) - Japans Wirtschaft ist Ende vergangenen Jahres etwas stärker gewachsen als bisher angenommen.



Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den Monaten Oktober bis Dezember sei um eine hochgerechnete Jahresrate von 1,2 Prozent gestiegen, teilte die Regierung der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt am Mittwoch in Tokio mit. Mitte Februar hatte die Regierung das Wachstum in einer Erstschätzung noch auf 1,0 Prozent taxiert.

Der jetzt veröffentlichte höhere Wert geht auf einen stärker als bisher angenommenen Anstieg der Investitionen zurück. Trotz des etwas stärkeren Wachstums enttäuschten die Daten die meisten Volkswirte. Diese hatten im Schnitt mit einem BIP-Anstieg von 1,5 Prozent gerechnet./zb/fbr