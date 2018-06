Japans Wirtschaft schwächelt zum Jahresauftakt stärker als erwartet

TOKIO (dpa-AFX) - In Japan ist die Wirtschaft in den ersten drei Monaten des Jahres stärker geschrumpft als zunächst angenommen.



Im ersten Quartal sei die Wirtschaftsleistung (BIP) im Vergleich zu den drei Monaten davor um 0,6 Prozent geschrumpft, wie die Regierung am Freitag in Tokio auf Basis revidierter Daten mitteilte. Bei der Erstschätzung Mitte Mai war der Rückgang noch mit 0,2 Prozent angegeben worden. Der Grund dafür ist vor allem, dass die Ausgaben von Privatleuten etwas geringer waren als zunächst angenommen. Die endgültigen Daten sind etwas schwächer, als Experten erwartet hatten. Diese hatten mit einer Revision auf lediglich minus 0,4 Prozent gerechnet.

So oder so ist die längste Aufschwungphase der japanischen Wirtschaft seit Jahrzehnten zu Ende gegangen. Experten gehen aber davon aus, dass der Dämpfer zum Jahresauftakt nur eine Ausnahme war und die japanische Wirtschaft in den kommenden Monaten wieder wachsen dürfte. Japans Wirtschaft war vor dem Rückschlag acht Quartale in Folge gestiegen. Eine so lange Aufschwungphase hat es seit den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts nicht mehr gegeben. Im Vergleich zu anderen führenden Volkswirtschaften kam es in Japan in den vergangenen Jahren immer wieder zu konjunkturellen Schwankungen./zb/tav