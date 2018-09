Japans Regierungspartei wählt Chef - Abe mit Aussicht auf Wiederwahl

TOKIO (dpa-AFX) - Japans Ministerpräsident Shinzo Abe tritt am Donnerstag für eine Wiederwahl als Chef seiner regierenden Liberaldemokratischen Partei LDP an.



Jüngsten Umfragen nach hat Abe Aussicht, sich gegen seinen Herausforderer, Ex-Verteidigungsminister Shigeru Ishiba, durchzusetzen. Der Chef der Partei wird wegen der Parlamentsmehrheit der LDP gewöhnlich auch Regierungschef. Abe hätte damit die Chance, Japans am längsten amtierender Premier zu werden. Es wäre seine dritte und letzte Amtszeit als Vorsitzender seiner Partei.

Der Rechtskonservative verfolgt als sein politisches Lebensziel eine Revision der pazifistischen Nachkriegsverfassung. Abe will an der Seite der Schutzmacht USA die Rolle des Militärs angesichts der Bedrohung durch Nordkorea und der wachsenden Macht Chinas stärken. An der Börse hatte die Erwartung einer Wiederwahl Abes und damit einer Fortsetzung seiner Wirtschaftspolitik aus lockerer Geldpolitik und Reformen im Vorfeld für steigende Kurse gesorgt./ln/DP/tos