Japans Regierungslager vor Sieg bei Unterhauswahl

TOKIO (dpa-AFX) - Bei der Unterhauswahl in Japan hat sich am Sonntag ein Sieg des Regierungslagers von Ministerpräsident Fumio Kishida abgezeichnet.



Kishidas Liberaldemokratische Partei LDP und ihr kleinerer Koalitionspartner Komeito konnten wie erwartet ihre Mehrheit in der maßgeblichen Kammer des Parlaments verteidigen, wie japanische Medien auf Basis von Wählerbefragungen kurz nach Schließung der Wahllokale berichteten. Allerdings sah es zunächst danach aus, dass die bisher 276 Abgeordnete zählende LDP deutliche Einbußen erlitten hat. Die oppositionelle sozialdemokratisch orientierte Partei der Konstitutionellen Demokratie (PKD) konnte dagegen demnach ihre Zahl von bisher 109 Mandaten in der 465 Sitze zählenden Kammer erhöhen./ln/DP/he