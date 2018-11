Japans Industrieproduktion überraschend stark gestiegen

TOKIO (dpa-AFX) - In Japan hat ein unerwartet starker Anstieg der Produktion in den Industriebetrieben ein stärkeres Anziehen der Konjunktur signalisiert.



Im Monatsvergleich habe es im Oktober einen Zuwachs um 2,9 Prozent gegeben, teilte das Wirtschaftsministerium am Freitag in Tokio mit. Analysten waren zwar von einer höheren Produktion ausgegangen, hatten aber nur einen Anstieg um 1,2 Prozent erwartet. Im September war die Industrieproduktion noch um 0,4 Prozent im Monatsvergleich gesunken.

Ein unerwartet starker Anstieg zeigte sich auch im Jahresvergleich. Hier stieg die Produktion im Oktober um 4,2 Prozent, nachdem sie im September noch um 2,5 Prozent gefallen war.

Die unerwartet starke Industrieproduktion wird als Hinweis gesehen, dass die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt wieder Fahrt aufnimmt. Im dritten Quartal hatte eine Serie von Naturkatastrophen die Konjunktur in Japan belastet. Vor allem in der Automobilindustrie und bei der Produktion von Elektronikartikeln zeigte sich im Oktober ein starker Produktionszuwachs./jkr/fba