Japans Industrieproduktion steigt im Mai unerwartet stark

TOKIO (dpa-AFX) - In Japan hat die Industrieproduktion im Mai überraschend deutlich angezogen.



Die Fertigung in der Industrie sei im Vergleich zum April vor allem wegen einer deutlich höheren Produktion von Fahrzeugen um 2,3 Prozent gestiegen, teilte die Regierung am Freitag in Tokio mit. Das ist der stärkste Anstieg seit Februar 2018. Im Vormonat April war die Produktion leicht gestiegen, im März hingegen noch um 0,6 Prozent gefallen. Experten hatten nun nur mit einem leichten Anstieg im Mai um 0,7 Prozent gerechnet.

Die Industrieproduktion stieg trotz eines Feiertags zu Monatsbeginn und der Eskalation im US-chinesischen Handelsstreit. Dabei war der Autosektor ein großer Wachstumstreiber. Da Japans Industrie stark von Exporten abhängt, wird das geplante Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping am Samstag genau beobachtet werden./elm/bgf/mis