Japans Industrieproduktion erholt sich etwas stärker als erwartet

TOKIO (dpa-AFX) - In Japan hat sich die Industrieproduktion im Juni etwas stärker vom Einbruch in der Corona-Krise erholt als erwartet.



Im Monatsvergleich sei die Produktion um 2,7 Prozent gestiegen, teilte das japanische Wirtschaftsministerium am Freitag in Tokio mit. Analysten hatten nur mit einem Zuwachs der Fertigung um einen Prozent gerechnet.

Einen besonders starken Produktionsanstieg verzeichnete das Ministerium im Juni bei Waren, die für den Export bestimmt sind. In den Monaten März bis Mai war die japanische Industrieproduktion noch jeweils im Monatsvergleich gesunken, wobei die Rückschläge im April und Mai knapp zehn Prozent betragen hatten.

Das Ausmaß des Einbruchs der japanischen Industrieproduktion durch die Corona-Krise zeigt sich allerdings weiterhin im Jahresvergleich. In dieser Betrachtung meldete das Ministerium für Juni einen Rückgang um 17,7 Prozent./jkr/zb