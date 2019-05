Japans Exporte bleiben schwach

TOKIO (dpa-AFX) - Die schwächere Weltwirtschaft und der Handelsstreit zwischen den USA und China lasten weiter auf dem Außenhandel Japans.



Nach Zahlen der Regierung vom Mittwoch gingen die Exporte der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt im April um 2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zurück. Das ist der fünfte Rückgang in Folge. Analysten hatten zwar einen Rücksetzer erwartet, allerdings einen etwas schwächeren.

Die Importe stiegen dagegen kräftig um 6,4 Prozent. Es war der zweite Anstieg hintereinander, was auf eine recht solide Binnennachfrage hindeutet. Der Exportüberschuss in der Handelsbilanz sank deutlich von 527,8 Milliarden auf 60,4 Milliarden Yen (etwa 490 Millionen Euro).

Der Außenhandel Japans leidet schon eine ganze Weile unter der schwächeren Konjunkturdynamik der Weltwirtschaft und den zumeist von den USA ausgehenden Handelsstreitigkeiten. Die japanischen Ausfuhren in die EU und nach China gingen im April weiter zurück.

Pikanterweise stiegen dagegen die Exporte in die USA abermals an. Angesichts des baldigen Besuchs von US-Präsident Donald Trump in Japan ist das keine günstige Entwicklung. Trump moniert seit langem den hohen Exportüberschuss Japans mit den USA und droht Zölle auf Autoimporte an./bgf/elm/fba