Japanischer TV-Sender wählt Infortrend für die Verwaltung kritischer Broadcasting-Workloads

New Taipei City, Taiwan (ots/PRNewswire) - Infortrend® Technology,Inc. (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/JP_TV_SS/20190716001?re=/de/home) (TWSE: 2495) gibt bekannt, dass ein landesweiterTV-Sender in Japan eine Speicherlösung von Infortrend einsetzt, umden steigenden Anforderungen seiner Workloads im Broadcasting-Bereichgerecht zu werden. Die Modernisierung des Speichersystems ermöglichtweitere Verbesserungen wie höhere Leistung und Kapazität,Flexibilität bei der Zugriffsverwaltung undRemote-Backup-Funktionalität.Der Kunde sah sich mit den klassischen Herausforderungen bei derVerwaltung von Medieninhalten konfrontiert - der Verarbeitung großerDatenmengen, die durch ultrahochauflösende Videoformate wie 4K, 8Kund darüber hinaus entstehen. Es wurde dringend nach einer Lösunggesucht, die verbesserte Performance und Kapazität bietet undgleichzeitig eine einfache Integration in die bestehendeDatenumgebung unterstützt, ohne die täglichen Abläufe zu stören.Für dieses Projekt wurde Infortrends Enterprise-Speicher EonStorGS (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/JP_TV_SS/20190716002?re=/de/products/gs) 3000 Unified Storage mit einemErweiterungsgehäuse der JB 3000 (https://www.infortrend.com/UrlCounter/EN/PR/JP_TV_SS/20190716003?re=/global/products/jb) Serie als NASgenutzt, ein System, das sich perfekt für die Dateifreigabe zwischenmehreren Ingest-Servern und Editing-Workstations eignet. Ein weitererGS 3000 kam für die Dateiarchivierung per Remote-Backup zum Einsatz.Das GS 3000 Speichersystem liefert eine hohe und stabile Performanceauf Dateiebene mit 10 GbE-Konnektivität, um den anspruchsvollenWorkloads im Bereich der TV-Übertragung gerecht zu werden.EonStor GS unterstützt zudem umfassende Netzwerkprotokolle wieCIFS, AFP, NFS und FTP, die eine nahtlose Integration in diebestehende Umgebung des Kunden möglich machen. Das neue Systemerlaubt dem Kunden außerdem eine flexible Verwaltung vonDatenzugriffsrechten zur Anpassung an den jeweiligen geschäftlichenBedarf."Die Medienindustrie hat kontinuierlich Bedarf für dieModernisierung von bestehenden Speichersystemen, um mit den schnellwachsenden Datenmengen Schritt halten zu können. Performance istdabei das größte Anliegen der Kunden, die ja mitbandbreitenintensiven Daten umgehen müssen", erklärt Thomas Kao,Senior Director of Product Planning bei Infortrend. "Mit EonStor GSgarantieren wir unseren Kunden höchste Write/Read-Performance, einebreite Palette von Netzwerkschnittstellen und Online-Datenmigrationfür ein einfaches Upgrade ihres bestehenden Datenmanagementsystems".Über InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter vonäußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungendes Unternehmens basieren auf hoher technologischer undsystemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeitund Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kannbranchenübergreifend eingesetzt werden und wird selbstanspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationenerhalten Sie unter www.infortrend.com.Infortrend® und EonStor® sind Handelsmarken oder eingetrageneHandelsmarken von Infortrend Technology, Inc. Andere Handelsmarkensind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.Pressekontakt:Infortrend TechnologyAnita Pan+886-2-2226-0126 Durchwahl #8553anita.pan@infortrend.comOriginal-Content von: Infortrend Technology, Inc., übermittelt durch news aktuell