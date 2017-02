Osaka, Japan (ots/PRNewswire) - Hagiwara Solutions Co., Ltd., einMitgliedsunternehmen der ELECOM Group, wird seine Produkte auf der"embedded world 2017" - die weltweit größte internationaleAusstellung für Embedded Systems - ausstellen, die vom 14. bis 16.März 2017 in Nürnberg, Deutschland, stattfindet.Hagiwara Solutions ist ein japanischer Hersteller, derSpeicherprodukte wie SSDs und SD-Speicherkarten entwickelt, auf dieOriginalfirmware geladen ist und die für Industrieausrüstungenoptimiert sind. Hagiwara Solutions' Speicherprodukte zeugen von hoherZuverlässigkeit und Qualität, die auf über 20 Jahre Fachkompetenzzurückzuführen sind. Das Unternehmen hat sein Fachwissen ebenfallseingesetzt, um seine eigene für Industrieausrüstung optimierteFirmware zu entwickeln. Diese Stärken haben dem Unternehmen geholfeneinen Spitzenmarktanteil in Japan zu behalten.Bei der bevorstehenden "embedded world 2017" wird HagiwaraSolutions hauptsächlich seine zukünftigen Unterfangen präsentieren,und zwar in Bereichen wie 3D NAND-montierte Produkte und andereSpeicherprodukte der nächsten Generation für Industrieausrüstung,Motherboards für Industrieausrüstung mit verbessertemNetzausfallschutz, die gemeinsam mit der Schwestergesellschaft JDSInc. entwickelt wurden, sowie eine neue Serie von SATA 6.0GbpsSSD-Geräten, die am besten für die Speicherung großer Datenmengengeeignet sind.(Foto: http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M000477/201702168915/_prw_OI1fl_47073F4i.jpg)Das Unternehmen freut sich über Ihren Besuch an seinem Messestandbei der "embedded world 2017".Ausstellungsname: embedded world 2017Veranstaltungsort: Messezentrum Nürnberg, Nürnberg, DeutschlandDatum: 14.-16. März 2017Lage des Messestands: Standnr. 2-540, Halle Nr. 2(Bild: http://prw.kyodonews.jp/prwfile/release/M000477/201702168915/_prw_PI2fl_5Lz5Dk6J.jpg)Unternehmenswebseite: http://www.hagisol.com/Webseite für Pressemitteilungen: http://www.hagisol.com/EW2017/Kontaktadresse: hsolsupport@hagisol.co.jpPressekontakt:Kazuhisa TakeuchiHagiwara Solutions Co., Ltd.Tel.: +81-52-223-1312E-Mail: pr@hagisol.co.jpOriginal-Content von: ELECOM CO., LTD., übermittelt durch news aktuell