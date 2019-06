Japanische Wirtschaft legt zum Jahresanfang wie erwartet leicht zu

TOKIO (dpa-AFX) - Die japanische Wirtschaft ist endgültigen Berechnungen zufolge im ersten Quartal etwas gewachsen.



Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei in den drei Monaten bis Ende März auf das Jahr hochgerechnet um 2,2 Prozent gestiegen, teilte die Regierung am Montag auf Basis revidierter Daten mit. Zunächst hatten die amtlichen Statistiker ein Plus von 2,1 Prozent errechnet. Experten hatten mit der Aufwärtsrevision gerechnet./he