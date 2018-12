Japan will wieder kommerziell Wale jagen

TOKIO (dts Nachrichtenagentur) - Japan will nach über 30 Jahren bald auch offiziell wieder kommerziell Wale jagen. Dazu werde das Land 2019 aus der Internationalen Walfangkommission austreten, teilte die Regierung am Mittwoch in Tokio mit. Japan plane, ab Juli Wale in landesnahen Gewässern zu jagen, aber nicht nahe der Antarktis, wo das Land unter dem Deckmantel wissenschaftlicher Arbeit auch in den letzten Jahrzehnten Wale getötet hatte.

Tokio hatte monatelang mit einem Austritt aus der Walfangkommission gedroht, nachdem es dort immer wieder zu Streit gekommen war. Nach den Regeln der Kommission wird der Austritt frühestens zum 30. Juni wirksam. Während in den 1960er Jahren noch rund 200.000 Tonnen Walfleisch in Japan konsumiert wurden, sank die Zahl in den letzten Jahren auf rund 5.000 Tonnen.

