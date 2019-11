Japan und Singapur vergeben CRISPR-Patente an Merck

Weitere Suchergebnisse zu "Merck KGaA":

Darmstadt, Deutschland (ots/PRNewswire) - - Merck ist jetzt Inhaber von 22CRISPR-assoziierten Patenten in neun verschiedenen geografischen Regionen rundum die Welt- Patente erstrecken sich auf CRISPR-Genomeditierungstechnologie in Zusammenhangmit gepaarten Cas9-Nickasen, um die Gentherapie und -forschung voranzubringenMerck (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2650992-2&h=180942165&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2650992-2%26h%3D3139697833%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.merckgroup.com%252F%26a%3DMerck&a=Merck), ein führendesWissenschafts- und Technologieunternehmen, hat heute bekanntgegeben, dass dasjapanische Patentamt und das singapurische Amt für geistiges Eigentum jeweilsdas Patent zur Anwendung gepaarter CRISPR-Nickasen erteilt haben. Damit istMerck jetzt Inhaber von 22 weltweiten Patenten."Gepaarte Nickasen sind ein großer Fortschritt, um durch einen hochflexiblen undeffizienten Ansatz zur Reduzierung von Off-target-Effekten bei derGenom-Editierung die Spezifizität zu erhöhen", sagte Udit Batra, Mitglied derGeschäftsleitung von Merck, zuständig für den Sektor Life Science. "MercksTechnologie verbessert die Leistungsfähigkeit von CRISPR bei der Reparaturkranker Gene, ohne auf gesunde Gene Einfluss zu nehmen. Dies verbessert diePräzision potenzieller Gentherapien."Diese Patente beziehen sich auf eine grundlegende CRISPR-Strategie, bei der zweiCRISPR-Nickasen auf ein gemeinsames Genziel gelenkt werden und zusammenarbeiten,um durch Einschneiden oder Spalten von gegenüberliegenden Strängen einerChromosomensequenz einen Doppelstrangbruch zu erzeugen. Dieser Vorgang kann miteiner externen oder Spendersequenz gekoppelt werden, die wie bei derpatentierten CRISPR-Integrationstechnologie von Merck eingefügt wird. Durch dieerforderlichen zwei CRISPR-Verknüpfungen bei diesem paarweisen Bruchverfahrenreduziert sich das Risiko von unerwünschten Schneideeffekten an anderen Stellenim Genom um ein Vielfaches.Neben Japan und Singapur verfügt Merck in den folgenden Regionen überCRISPR-assoziierte Patente: Australien, Kanada, China, Europa, Israel, Südkoreaund USA. 2017 erhielt Merck vom australischen Patentamt sein erstesgrundlegendes Patent, das die CRISPR-Integration umfasst, und 2019 in den USAsein erstes CRISPR-Patent für die proxy-CRISPR-Technologie.Merck ist seit 15 Jahren Wegbereiter für Innovationen auf dem Gebiet derGenom-Editierung und verfügt über umfassende Erfahrung, die von der frühenEntwicklung bis zur Herstellung reicht. Merck unterstützt sowohl als Nutzer alsauch Anbieter von Technologie zur Genom-Editierung die Forschung auf diesemGebiet unter sorgsamer Berücksichtigung von ethischen und gesetzlichenStandards. Das Unternehmen hat mit dem Bioethics Advisory Panel (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2650992-2&h=1583224034&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2650992-2%26h%3D2864207188%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.merckgroup.com%252Fen%252Fcr-report%252F2018%252Fbusiness-ethics%252Fbioethics.html%26a%3DBioethics%2BAdvisory%2BPanel&a=Bioethics+Advisory+Panel) einunabhängiges, externes bioethisches Beratungsgremium eingerichtet, dasOrientierungshilfe für Forschung geben soll, an der seine Unternehmensbereichebeteiligt sind. Dazu gehört auch die Forschung zu oder mittels Genom-Editierung.Merck hat zudem unter Berücksichtigung wissenschaftlicher und gesellschaftlicherFragestellungen eine klare operative Position (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2650992-2&h=1927597888&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2650992-2%26h%3D394487595%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.merckgroup.com%252Fcontent%252Fdam%252Fweb%252Fcorporate%252Fnon-images%252Fcompany%252Fresponsibility%252Fen%252Fregulations-and-guidelines%252Fgenome-editing-principle-EN.pdf%26a%3Dposition&a=Position) definiert, um vielversprechenden Therapieansätzenfür den Einsatz in Forschung und Anwendungen den Weg zu bereiten.Sämtliche Pressemeldungen von Merck werden zeitgleich mit der Publikation aufder Merck-Website auch per E-Mail versendet. Nutzen Sie die Web-Adressewww.merckgroup.com/subscribe, um sich online zu registrieren, die getroffeneAuswahl zu ändern oder den Service wieder zu kündigen.Informationen zu MerckMerck, ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, ist in denBereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials tätig. Rund 52.000Mitarbeiter arbeiten daran, im Leben von Millionen von Menschen täglich einenentscheidenden Unterschied für eine lebenswertere Zukunft zu machen: Von derEntwicklung präziser Technologien zur Genom-Editierung über die Entdeckungeinzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung vonAnwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2018 erwirtschafteteMerck in 66 Ländern einen Umsatz von 14,8 Milliarden Euro.Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvolles Unternehmertum sind für dentechnologischen und wissenschaftlichen Fortschritt von Merck entscheidend.Dieser Grundsatz gilt seit der Gründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heuteMehrheitseigentümer des börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechteam Namen und an der Marke "Merck". Die einzigen Ausnahmen sind die USA undKanada, wo die Unternehmensbereiche im Healthcare-Geschäft als EMD Serono, imLife-Science-Geschäft als MilliporeSigma und im Geschäft mit Spezialchemikalienund Hightech-Materialien als EMD Performance Materials auftreten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1033911/Merck_CRISPR_EN.jpgPressekontakt:gangolf.schrimpf@merckgroup.comTel.: +49 6151 72-9591Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6873/4451063OTS: Merck KGaAISIN: DE0006599905Original-Content von: Merck KGaA, übermittelt durch news aktuell