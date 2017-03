Astana, Kasachstan (ots/PRNewswire) -die größten internationalen Unternehmen nehmen an der Vorbereitungzum japanischen Pavillon auf der Weltausstellung EXPO-2017 "Energieder Zukunft" in Astana teil.Der Präsident der Japanischen Außenhandelsorganisation (JETRO),Hiroyuki Ishige, teilte in Tokio auf der Pressekonferenz "100 Tagebis zur EXPO-2017" mit, dass die japanische Regierung plane, in derHauptstadt Kasachstans die wichtigsten fortschrittlichentechnologischen Entwicklungen im Bereich der erneuerbarenEnergiewirtschaft vorzustellen.Der Kommissar der nationalen Sektion Japans auf der EXPO-2017,Tomiyasu Nakamura, machte die Journalisten mit dem Pavillonkonzeptund der Liste der japanischen Unternehmen bekannt, die an seinerVorbereitung beteiligt sind, darunter auch Toyota Motor Corporation,Toshiba, Sumitomo Corporation, Mitsubishi Heavy Industries.Außerdem wurde auf der Veranstaltung die Uniform des Personals fürden japanischen Pavillon vorgestellt, wobei die rote Farbe denSonnenkreis der japanischen Flagge und die Sonnenergie symbolisiert.Japan hat zudem ein exklusives Kimonodesign vorbereitet, welcheseigens für die EXPO-2017 vom Unternehmen Kimono Project entworfenwurde. Es ist im traditionellen japanischen Stil entworfen undenthält Elemente der kasachischen Flagge mit dem Ausstellungslogo.Der Botschafter Kasachstans, Erlan Baudarbek-Koschataew bemerkte,dass die Einführung des visafreien Reiseverkehrs für japanischeStaatsangehörige den Touristenfluss zwischen den beiden Ländernbedeutend vergrößern sollte.An der Veranstaltung nahmen außerdem Stellvertreter der Fangruppeteil, die zur Popularisierung der EXPO-2017 in Japan gegründet wurde.Zu ihr gehören auch Stars des japanischen Show-Business: Der Sängerund Liedermacher Tatsuo Kamon, der Wissenschaftler und Producerpopulärwissenschaftlicher Projekte, Jonemura Dendzhiro, der"Rakugo"-Unterhaltungskünstler Katsura Utazo, die Maskottchen derEXPO-2005, sowie die Fernsehmoderatoren von Wissenschaftsmagazinen,Mika Mifune und Joschizumi Ischichara.Über die Weltausstellung "EXPO-2017" in AstanaDie Weltausstellung EXPO-2017 "Energie der Zukunft" ist eineMesse- und Vergnügungsveranstaltung, welche vom 10. Juni bis 10.September 2017 in Astana, Kasachstan stattfindet. Sie dauert 93 Tageund wird eine der spektakulärsten Kulturereignisse in diesem Jahr.Im Rahmen der EXPO-2017 werden Grundsatzpapiere globaler Bedeutungzur Förderung eines energieeffizienten Lebensstils und einer aktivenDurchsetzung erneuerbarer Energiequellen erarbeitet.Unsere Sponsoren:SHELL | SAMRUK ENERGY | SAMSUNG | NCOCWir in den sozialen Netzwerken:YouTube (https://www.youtube.com/channel/UC9-D1aUUN1oQGyUUbZv1zXg)Facebook(https://www.facebook.com/Expo2017AstanaInternational/timeline)Twitter (https://twitter.com/Expo2017_Int)Instagram (https://www.instagram.com/expo2017astana_intl/)Sina Weibo (http://weibo.com/p/1006065901042853/home?from=page_100606&mod=TAB&is_hot=1)Nationale Gesellschaft "Astana EXPO-2017"Pressekontakt:Valerija BystrovaExpo2017@m-p.ruNatalia Kostikovaexpo2017@m-p.ru+7 (903) 209 35 00Original-Content von: National company "Astana EXPO-2017", übermittelt durch news aktuell