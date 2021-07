Japan schließt Zuschauer bei Olympia in Tokio aus

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

TOKIO (dpa-AFX) - Nach der erneuten Verhängung des Corona-Notstands in Japan haben die Olympia-Organisatoren den Ausschluss von Zuschauern von den Wettbewerben in Tokio beschlossen.



Dies gaben die japanischen Gastgeber nach Beratungen mit dem Internationalen Olympischen Komitee am Donnerstag bekannt./hc/DP/stw