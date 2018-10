Japan schickt nächsten Satelliten zur Treibhausgas-Forschung ins All

TANEGASHIMA (dpa-AFX) - Japan hat erfolgreich einen neuen Satelliten zur Erforschung des Klimawandels ins All geschickt.



Eine Trägerrakete vom Typ H-2A hob am Montag vom Weltraumbahnhof Tanegashima im Südwesten des Inselreiches ab und brachte den Satelliten "Ibuki-2" wie geplant in seine Umlaufbahn, wie die japanische Raumfahrtagentur Jaxa bekanntgab. Bei dem Satelliten, der auch "Gosat-2" (Greenhouse Gases Observing Satellite) genannt wird, handelt es sich um den Nachfolger des bereits seit 2009 im Weltall operierenden Satelliten "Ibuki".

Die Satelliten sammeln Daten zum Kohlendioxid- und Methangehalt von Zehntausenden Stellen rund um den Globus und sollen damit eine wichtige Rolle im Kampf gegen die Klimaerwärmung spielen.