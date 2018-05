Japan plant Koreagipfel

TOKIO/AMMAN (dpa-AFX) - Japan plant nach den Worten seines Regierungschefs Shinzo Abe in der kommenden Woche einen Gipfel zur Lage auf der koreanischen Halbinsel.



Dabei seien Gespräche mit dem chinesischen Premier Li Keqiang und dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In vorgesehen, sagte Abe nach japanischen Medienberichten während seines Besuchs in der jordanischen Hauptstadt Amman. Bei dem Treffen am 9. Mai in Tokio soll vor allem das koreanische Gipfeltreffen aus der Vorwoche zwischen Moon und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un erörtert werden./tk/DP/zb