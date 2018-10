Japan klopft an / Campact-Aktive diskutieren mit EU-Abgeordneten JEFTA

Verden (ots) - In der kommenden Woche werden deutscheEU-Abgeordnete Besuch von Campact-Aktiven erhalten. Von Kiel bisFreiburg, von Herne bis Lichtenfels werden die EU-Parlamentarier zumGespräch über JEFTA gebeten. Das Handelsabkommen zwischen der EU undJapan, das im Sommer vom EU-Ministerrat unterzeichnet wurde, solltein einigen Punkten unbedingt nachverhandelt werden. DieEU-Parlamentarier sollten dem Vertragswerk daher so nicht zustimmen."JEFTA hat die Kraft, unseren Alltag zu beeinflussen," sagtVictoria Gulde von Campact. "Wasserwerke oder Buslinien könntenzukünftig verstärkt unter Privatisierungsdruck geraten. Ein von unsin Auftrag gegebene Rechtsgutachten zeigt außerdem, dass JEFTA unserWasser rechtlich nicht umfassend genug schützt." Die Zeit drängt. Am5. November gibt der EU-Handelsausschuss eine Empfehlung in SachenJEFTA ab. Die Campact-Aktiven haben daher die Termine mit denEU-Abgeordneten kurzfristig vereinbart, um ihre Bedenken gegen dasAbkommen darstellen zu können. Die Abstimmung im Parlament ist fürDezember 2018 geplant.Fast 600.000 Menschen haben den Online-Appell zu JEFTAunterzeichnet. Dort wird die Problematik des Abkommens am Beispielder Wasserversorgung verdeutlicht. Wenn JEFTA in Kraft ist, könnte esfür Gemeinden z.B. schwieriger werden, ihr Wasserwerk von einemprivaten Investor zurückzukaufen. Dabei zeigt etwa das BeispielBerlin die fatalen Folgen der Privatisierung. "Dort, wo dieWasserversorgung privatisiert wurde, klagen die Bürgerinnen undBürger über höhere Preise und schlechtere Qualität", so Gulde. DasAbkommen JEFTA wird für fast 600 Millionen Menschen in zwei derreichsten Regionen der Erde gelten. Es sieht den Abbau von Zöllen undHandelsbarrieren zwischen der EU und Japan vor, ebenso wie einestärkere Öffnung der Märkte für Dienstleistungen und öffentlicheAufträge.Hinweise: Hier die Übersicht der Aktionsortehttps://veranstaltungen.campact.de/#!/groups/jefta-nicht-mit-uns(Uhrzeit 0:00 Uhr bedeutet, dass es leider noch keinen konkretenTermin gibt) Der Appell mit 600.000 Unterschriften:https://www.campact.de/wasser-jefta/ Neue JEFTA-Gutachten:https://campact.org/jefta-daseinsvorsorgehttps://campact.org/jefta-rechtsgutachtenPressekontakt:Svenja Koch, presse@campact.de, Tel. 04231 957 590 (auch mobil)Original-Content von: Campact e.V., übermittelt durch news aktuell