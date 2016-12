Japan mit guten Wirtschaftsdaten!

Schauen wir einmal nach Fernost. Denn heute früh wurden in Japan überraschend positive volkswirtschaftliche Daten veröffentlicht. Japan, ist dieses Land nicht seit inzwischen Jahrzehnten in einer eher trägen Stagnation gefangen? Nach dem Blick auf die heutigen Zahlen sieht das keineswegs so aus! Konkret:

Japanische Industrieproduktion schießt nach oben

So hat sich die japanische Industrieproduktion gegenüber dem Vormonat um satte 1,5% erhöht. Zum Vergleich: Im Monat davor lag das Wachstum (Monat-zu-Monat) bei 0,0%. Und gegenüber dem Vorjahreswert ergibt sich gar ein Anstieg von 4,6%.

Allerdings, Wasser in den Wein: In Japan ist – wie in den meisten entwickelten Volkswirtschaften – die Industrie nicht alles. Es kommt auch stark darauf an, wie es dem Dienstleistungssektor (= tertiärer Sektor) geht. Und was machen die Konsumausgaben? Da wiederum gab es auch neue Zahlen – und die zeigten einen Rückgang der Einzelhandelsumsätze (große Anbieter) von 0,3%. Das wiederum relativiert die guten Zahlen zur Industrieproduktion dann doch.

