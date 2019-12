Japan: Wirtschaft wächst stärker als erwartet

TOKIO (dpa-AFX) - Die japanische Wirtschaft ist im dritten Quartal stärker als erwartet gewachsen.



Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) habe im Zeitraum Juli bis September um 0,4 Prozent zum Vorquartal zugelegt, wie die Regierung am Montag in einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung war noch ein Anstieg von 0,1 Prozent ermittelt worden. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Revision auf 0,2 Prozent gerechnet. Im zweiten Quartal war die Wirtschaftsleistung noch um 0,5 Prozent gewachsen.

Auf das Jahr hochgerechnet legte das BIP im dritten Quartal um 1,8 Prozent zu. Hier war zunächst lediglich ein Anstieg von 0,2 Prozent ermittelt worden.

Besonders deutlich wurde der Anstieg der Unternehmensinvestitionen nach oben revidiert. Sie legten im Vergleich zum Vorquartal um 1,8 Prozent zu, nachdem zunächst ein Anstieg von 0,9 Prozent festgestellt worden war.

Der private Konsum, der in der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt zu rund 60 Prozent zur Wirtschaftsleistung des Landes beiträgt, legte mit 0,5 Prozent etwas stärker als erwartet zu. Der Konsum ist offenbar im Vorfeld der für den 1. Oktober geplanten Mehrwertsteuererhöhung gestiegen, da Verbraucher Käufe vorgezogen haben./jsl/jha/