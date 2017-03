Japan: Wichtiger Verbraucherpreisindex legt erstmals seit Dezember 2015 zu

TOKIO (dpa-AFX) - Kleiner Hoffnungsschimmer für Japans Notenbankchef Haruhiko Kuroda: Im Januar lag der von den Währungshütern besonders im Fokus stehende Preisindex für Konsumgüter ohne frische Lebensmittel erstmals seit Dezember 2015 über der Nulllinie.



Der Indikator sei im Vergleich zum Vorjahr um 0,1 Prozent gestiegen, teilte die Regierung am Freitag in Tokio mit. Experten hatten mit einer Stagnation gerechnet. Damit ist die Teuerung immer noch weit von Kurodas Zwei-Prozent-Ziel entfernt - aber immerhin war die Tendenz der vergangenen Monate positiv.

Der schon länger anhaltende schwache Entwicklung der Preise ist ein Beleg für eine breite Kaufzurückhaltung der Verbraucher und die schwache Entwicklung der japanischen Wirtschaft im Inland. Zumal sich deutliche Lohnsteigerungen, wie von Regierungschef Shinzo Abe regelmäßig gefordert, nicht abzeichnen. Auch signifikante Preisanhebungen durch die Unternehmen werden derzeit nicht erwartet, was ebenfalls eine Folge des zurückhaltenden Binnenkonsums ist.

Im Januar sanken die Ausgaben privater Haushalte abermals und zwar deutlich stärker als im Vormonat und als Experten erwartet hatten. Leicht rückläufig war aber auch die Arbeitslosenquote. Sie sank auf 3,0 Prozent und damit den niedrigsten Stand seit Mitte der 1990er-Jahre.

Die japanischen Währungshüter versuchen seit geraumer Zeit mit einer extrem lockeren Geldpolitik gegen die sinkenden oder stagnierenden Verbraucherpreise vorzugehen. Mehrfach hat die Bank of Japan ihren Kurs verschärft, zuletzt sogar in Richtung einer direkten Zinssteuerung am Kapitalmarkt. Der Erfolg dieser aggressiven Politik hält sich jedoch in engen Grenzen.

Abgesehen von einem Inflationsschub im Jahr 2014, der durch eine wachstumsschädigende Mehrwertsteuererhöhung ausgelöst wurde, hat sich die Teuerung nicht von der Nulllinie lösen können. Kritiker heben zudem immer stärker sowohl Risiken als auch Grenzen der extrem lockeren Geldpolitik hervor./zb/stw