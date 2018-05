Japan-Tag Düsseldorf/NRW: 600.000 Besucher feiern die deutsch-japanische Freundschaft am Rhein / 2019 findet das Fest am 25. Mai statt (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Zum 17. Mal machte der Japan-Tag Düsseldorf/NRW die DüsseldorferRheinuferpromenade zum Schauplatz einer Feier der Freundschaft vonJapan und Deutschland. 600.000 Besucher nutzten die Gelegenheit zurBegegnung mit der Kultur Japans und zum Feiern mit den japanischenMitbürgerinnen und Mitbürgern. 70 Informations- undDemonstrationszelte ermöglichten es, traditionelle und moderneAspekte des Landes zu erleben. Neben musikalischen Programmpunkten,wie einem gemeinsamen Konzert der japanischen und deutschenArmee-Orchester, wurden auch eine Kimono-Modenschau und vielebegeisternde Auftritte von japanischen Kinder- und Jugendgruppen aufder Bühne am Burgplatz geboten. Das japanische Feuerwerk zumkrönenden Abschluss war dem Thema "Japanische Tradition - Kunst undKultur" gewidmet und nutzte den Rhein als Bühne für die leuchtendeKreativität des Pyrotechnikers Hideki Kubota aus Japan. Der nächsteJapan- Tag Düsseldorf/NRW findet am 25. Mai 2019 statt.Oberbürgermeister Thomas Geisel: "Der Japan-Tag Düsseldorf/NRW haterneut bewiesen, wie Menschen über kulturelle Grenzen hinweg echteFreunde sind und gemeinsam Positives bewirken. Dem Japan-Tag gelingtdas in gleich mehrfacher Hinsicht: Das Fest selbst ist eine Feier derFreundschaft, während der Wirtschaftstag Japan am 28. Mai zeigenwird, wie diese Freundschaft auch erfolgreiche wirtschaftlicheKooperationen fördert. Die Herausforderungen der Zukunft könnenJapan, Deutschland, NRW und Düsseldorf nur gemeinsam erfolgreichbewältigen. Die Basis all dieser positiven Entwicklungen ist dasgroße Engagement unserer japanischen Mitbürgerinnen und Mitbürger.Ihnen gilt unser ausdrücklicher Dank für dieses wunderbare Fest."Die 17. Auflage des Kultur- und Begegnungsfestes wurde vonhunderttausenden Freunden der japanischen Kultur besucht. In rund 70Zelten entlang der Promenade von der Reuterkaserne im Norden bishinunter zur Wiese am Landtag im Süden konnte man Kimonosanprobieren, mehr über Japans touristische Attraktionen erfahren oderdem Sound japanischer Pop-Musik lauschen. 20 Stände ließen keinenWunsch offen im Hinblick auf authentisches japanisches Street Food.Manga- und Cosplay-Fans fanden ihre oft quietschbunten Angebote aufdem Event-Gelände sowohl im Bereich der Reuterkaserne als auch amMannesmannufer und auf der Wiese vor dem Landtag in der Nähe desHeerlagers der Takeda-Samurai-Gruppe.Auf dem Johannes-Rau-Platz stand der Sport im Mittelpunkt. Nebenden Vorführungen japanischer Kampfkünste dort gab es auf der Wiesevor dem Landtag auch Informationen zum Düsseldorfer Team für dieOlympischen Spiele in Tokio 2020 sowie zu der Bewerbung Deutschlandsfür die Fußball-Europameisterschaft 2024. Wenn die Bewerbung vonErfolg gekrönt sein sollte, wird Düsseldorf als Spielort gesetztsein.Nicht nur auf der Bühne am Burgplatz, sondern auch auf derLeinwand neben der Bühne konnte der Männerchor des Japanischen ClubsDüsseldorf gleich mehrfach für Stimmung sorgen: Das mit ihnenproduzierte Japan-Tag-Video, in dem sie das Altbierlied auch injapanischer Sprache präsentieren, machte den Chor bei dem Fest sopräsent wie nie zuvor. Der Link zum Video: https://bit.ly/2IkaqFJWie die kulturellen Traditionen Japans in Form eines Feuerwerksumgesetzt werden können, bewies der japanische FeuerwerkskünstlerHideki Kubota mit seinem spektakulären Programm "Japanische Tradition- Kunst und Kultur". Am nächtlichen Himmel über dem Rhein erstrahltenneben Ikebana-Blumen auch Fächer und natürlich der spektakuläreGoldregen zum Abschluss. Der WDR hat den "Feuerzauber überDüsseldorf" live übertragen. Die Sondersendung wird auch in der WDRMediathek verfügbar sein. Auf der Facebook-Seite Visit Düsseldorffinden sich zudem weitere Bildergalerien vom diesjährigen Fest.Am Montag, den 28. Mai, findet im Rahmen des Japan-Tages noch derWirtschaftstag Japan im Hotel InterContinental Düsseldorf statt.Diese Veranstaltung bietet vor dem Hintergrund des starkenjapanischen Firmenstandortes in Nordrhein-Westfalen und Düsseldorfeine Plattform für den deutsch-japanischen Austausch. In diesem Jahrwidmet sie sich dem Thema "Zukunft der Automobilität - TechnologischeInnovationen aus Deutschland und Japan".Weitere Informationen auf www.japantag-duesseldorf-nrw.deHinweis an die Redaktionen:Das angehängte Foto darf kostenfrei verwendet werden.Copyright: Düsseldorf TourismusKontakt:Roman von der WiescheTel: +49 211 17202 863presse@duesseldorf-tourismus.deOriginal-Content von: Düsseldorf Tourismus GmbH, übermittelt durch news aktuell