Japan: Preisentwicklung in Tokio trotz Steuererhöhung schwach

TOKIO (dpa-AFX) - In Japan hat sich die Preisentwicklung in der führenden Wirtschaftsregionen des Landes trotz einer Steuererhöhung nicht verstärkt.



Im Großraum Tokio lag die von der Zentralbank besonders stark beobachtete Kernrate der Verbraucherpreise, bei der schwankungsanfällige Preise für frische Nahrungsmittel herausgerechnet werden, im Oktober bei 0,5 Prozent, wie die Regierung am Dienstag in Tokio mitteilte. Im September waren die Preise in dieser Abgrenzung ebenfalls um 0,5 Prozent im Jahresvergleich gestiegen.

Japan hatte Anfang Oktober die Mehrwertsteuer angehoben. Die Verbrauchersteuer, die in der Regel starke Auswirkungen auf die allgemeine Preisentwicklung hat, stieg von acht auf zehn Prozent. Zum Vergleich: In Deutschland ist die Mehrwertsteuer deutlich höher und liegt bei 19 Prozent.

Fachleute verwiesen jedoch darauf, dass die Regierung zugleich die vorschulische Bildung für Kinder gebührenfrei gestellt habe. Dieses Gegengewicht habe die preissteigernde Wirkung der höheren Mehrwertsteuer gedämpft.

Volkswirte hatten mit einem Anstieg der Inflation im Großraum Tokio gerechnet und im Mittel eine Teuerung von 0,7 Prozent erwartet. Einzelne Experten hatten für Oktober sogar ein Kernrate von 1,0 Prozent erwartet.

Die japanische Notenbank peilt einen Anstieg der Inflation im gesamten Land um zwei Prozent an. Japan weist jedoch schon seit vielen Jahren eine ungewöhnlich schwache Preisentwicklung auf, was die Wirtschaftsentwicklung belasten kann.

Die Währungshüter versuchen seit langem, die Teuerungsrate mit einer extrem lockeren Geldpolitik an die Zielmarke zu bringen. Allerdings haben sie mittlerweile einen Zeitplan zur Erreichung des Ziels aufgegeben. Für ihre Zinssitzung in dieser Woche hat die Bank of Japan eine Überprüfung ihrer geldpolitischen Strategie angekündigt./jkr/bgf/zb