Japan: Preisauftrieb beschleunigt sich etwas

TOKIO (dpa-AFX) - In Japan hat sich die Inflation im Mai etwas beschleunigt.



Die Verbraucherpreise seien um 0,7 Prozent zum entsprechenden Vorjahresmonat gestiegen, teilte die Regierung am Freitag in Tokio mit. Volkswirte hatten mit einer unveränderten Rate von 0,6 Prozent gerechnet.

Die Kernrate, bei der schwankungsanfällige Preise für Nahrungsmittel herausgerechnet werden, stieg im Mai ebenfalls um 0,7 Prozent. Dies war von Ökonomen erwartet worden. Bereits im Vormonat hatte die Rate auf diesem Niveau gelegen. Sie liegt weiter deutlich unter dem Zielwert der japanischen Notenbank von zwei Prozent.

In Japan versucht die Notenbank seit mehr als fünf Jahren die Inflation mit einer extrem lockeren Geldpolitik an die Zielmarke von zwei Prozent zu bringen. Einen Zeitplan zur Erreichung dieses Ziels hatte sie aber im April aufgegeben.

Notenbankchef Haruhiko Kuroda hatte sich zuletzt trotz der niedrigen Rate zuversichtlich gezeigt, dass es weiterhin eine Bewegung hin zu dem Zwei-Prozent-Ziel gebe. Für das Gesamtjahr erwartet die japanische Notenbank eine Inflationsrate von 1,3 Prozent./jsl/bgf/jha/