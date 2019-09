"Japan Media Arts Distributed Museum" eröffnet an ca. 10 Standorten

Neue Kunstausstellung von regionalen, kulturellen Artefakteninspiriert, in der die Schönheit der japanischen Kultur präsentiertwird.Sapporo, Japan und Tokio (ots/PRNewswire) - Das Japan Media ArtsDistributed Museum Office ist stolz darauf, die Eröffnung einerAusstellung namens "Japan Media Arts Distributed Museum" an ca. 10Standorten, einschließlich an Flughäfen in Japan anzukündigen, wobeies sich um einen Teil einer neuen Initiative handelt, die durch dieinternationale Touristensteuer durch die Agency for Cultural Affairsder Regierung Japans finanziert wird. Als erstes Bestreben dieserInitiative beginnt das Büro mit einer groß angelegten Video-Anlageund einer dekorativen Schaufensterausstellung, die am Freitag, den30. August im ersten Jahr der Reiwa-Zeit (2019) am New ChitoseAirport in der Halle für ankommende internationale Flüge startenwird.Die Ausstellung markiert den Beginn einer neuen Initiative fürJapan-Besucher, namens "Japanese cultural media arts disseminationinitiative at airports and other institutions" von der Agency forCultural Affairs der Regierung Japans.Die Künstler und Urheber, deren Werke in dieser Ausstellungpräsentiert werden, erfassen die kulturellen Ressourcen, die durchfrische Perspektiven aus verschiedenen lokalen Kulturen hervorgehen.Durch die Präsentation der Werke der Medienkunst an Orten wieFlughäfen, die als Tore in diese Regionen dienen, lädt das BüroReisende dazu ein, auf ihrer Reise den wahren Geist dieser Kulturenzu erleben.Am New Chitose Airport wird in der Halle für ankommendeinternationale Flüge ein animiertes Kunstwerk des kreativenUnternehmens "NAKED" gezeigt, das die Kultur der ethnischenMinderheit der Ainu präsentiert. Die Ainu verwenden den Begriff"kamuy" für Tiere, die Natur und die vielen Phänomene, die über denVerstand des Menschen hinaus gehen. Die Animation zeigt diespektakuläre Natur von Hokkaido, wo die verschiedenen "kamuy"vorhanden sind. Die Geschichte heißt Besucher aus anderen Regionenwillkommen und drückt den Geist der Ainu aus. Außerdem wir im Fensterder Halle ein dekoratives Kunstwerk ausgestellt, das vontraditionellen Mustern der Ainu inspiriert wurde, wodurch dieAnkunftshalle für internationale Flüge zu einem Tor in die japanischeKultur transformiert wird, indem "das Aufeinandertreffen vonMedienkunst und Kultur der Ainu" gefördert wird.*Diese Ausstellung wird in der Ankunftshalle für internationaleFlüge gezeigt und ist nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. NurPassagiere, die mit internationalen Flügen ankommen, haben dieMöglichkeit, diese Ausstellung zu sehen. Weitere Informationen, u. a.über weitere Ausstellungen an anderen Flughäfen werden bekanntgegeben, sobald die Details bestätigt wurden.Übersicht über die Ausstellung am New Chitose AirportDatum: Eröffnung am Freitag, 30. August im ersten Jahr der Reiwa-Zeit(2019)Ort: New Chitose Airport (Chitose City, Hokkaido), Ankunftshalle fürinternationale FlügeInhalte: Von der Kultur der Ainu inspirierte Kunstwerke,einschließlich einer groß angelegen (15 Meter hohen)Videoinstallation, die von NAKED betreut wird sowie einesSchaufensterkunstwerks, das traditionelle Muster der Ainu beinhaltet.Offizielle Website: https://jmadm.jp/en/Weitere Informationen finden Sie unter:https://kyodonewsprwire.jp/attach/201909040418-O1-nsrWUm3y.pdfPressekontakt:Shinji OomoriBüro des Japan Media Arts Distributed MuseumTel.: +81-3-5500-8871E-Mail: s-oomori@bsfuji.co.jp *Bei Anfragen kontaktieren Sie uns bitteper E-Mail.Original-Content von: Japan Media Arts Distributed Museum Office, übermittelt durch news aktuell