Japan Lighting Fair 2017: Seoul Semiconductor stellt neue Acrich-COB-Produktlinie auf der Internationalen Fachausstellung für Beleuchtung vor (FOTO)

Seoul, Korea (ots) -- 17 neue "Chip-on-Board"-Produkte (COB) enthalten dieMulti-Junction- und Acrich-Technologie von Seoul Semiconductor.- Die neuen COB-Produkte, die die beste Leistung der Branchezeigen, können erstmals für Sendestudiobeleuchtung in Japaneingesetzt werden.- Eine Reihe von Hochleistungsprodukten werden auf der Basisdifferenzierter Technologien hergestellt, um im weltweitenCOB-Markt führend zu sein.Seoul Semiconductor, weltweit führender Hersteller vonLED-Technologie, stellt auf der vom 7. bis 10. März stattfindendenInternationalen Fachausstellung für Beleuchtung in Tokio, Japan, 17neue "Chip-on-Board"-Produkte vor. Die sogenanntenAcrich-COB-Produkte zielen auf den Qualitäts- undHocheffizienzbereich im Beleuchtungsmarkt."COB von Seoul Semiconductor ist ein völlig neues LED-Konzept, dasdie Acrich-Technologie aufnimmt, nämlich dieMulti-Junction-LED-Technologie (MJT) sowie die wechselstrombetriebene(AC-)Technologie von Seoul Semiconductor", so Nam Ki-Bum,Entwicklungsleiter bei Seoul Semiconductor. "Zusätzlich zu denMJT-COB- und AC-COB-Produktreihen werden wir außerdem noch diesesJahr zwei neue COB-Produkte auf den Markt bringen, die wir mit allunseren hochqualitativen LED-Lösungen weltweit vertreiben möchten."Die neuen, auf der Messe ausgestellten Produkte basieren auf derAcrich-Technologie, die das Herz von Seoul SemiconductorsLED-Technologie für hocheffiziente MJT- und wechselstromgetriebeneLED darstellt. Acrich-COB gibt es in zwei Produktreihen: MJT-COB undAC-COB. MJT-COB nutzt integrierte Multi-Junction-Technologie-Chipsund erreicht so mit 168 lm/W die weltweit höchsten Lichtausbeute. Siewerden in einem Standard-Formfaktor mit einem einzelnenStromanschluss vertrieben. AC-COB nutzen die direktwechselstromgetriebene Technologie, die vier Gruppen von LED in einemeinzigartigen, lötfähigen Design kombiniert. Durch den Wegfall desNetzteils werden der Designkomfort und die Lebensdauer des Produktsdrastisch erhöht.Die Produktreihe umfasst 11 verschiedene MJT-COB-Produkte, dieeine Leistung von 6 W bis 180 W bieten, sowie 6 Acrich-COB-Produktemit 120 V bzw. 230 V. Seoul Semiconductor stellt außerdemverschiedene Lösungen wie Optik und Halterungen zur Verfügung, umKunden bei der Herstellung ihrer Beleuchtungsprodukte zuunterstützen.Zusätzlich hat Seoul Semiconductor ein COB-Produkt mit hohemFarbwiedergabe-Index für Spotbeleuchtung in Sendestudios entwickelt.Dieses Produkt ist mit der MJT-COB-Technologie von SeoulSemiconductor ausgestattet und erreicht die höchste Leistung indiesem Branchenbereich.Das Produkt MJT-COB kombiniert die Multi-Junction-Technologie mit"Chip on Board", worauf Seoul Semiconductor die entsprechendenPatente besitzt. Bei der Multi-Junction-Technologie wird der LED Chipin verschiedene integrierte Zellen geteilt und zeichnet sich durcheine hohe und zuverlässige Lichtqualität aus.Die hohe Leuchteffizienz von 168 lm/W, gemessen bei einerkorrelierten Farbtemperatur von 5000 K, einem Farbwiedergabe-Indexvon 80, einer Sperrschicht-Temperatur von 85 °C und 40 W, ist etwa 6% stärker als bei bereits existierenden Produkten. Die hoheLeuchtdichte wird bei der MJT-COB-Technologie mit lediglich 54 Chipserreicht - herkömmliche COB-Produkte benötigen dafür aufgrund derhohen Durchlass-Spannung der MJT-Chips 144. Der Rückgang bei derAnzahl der erforderlichen Chips verringert auch die Probleme, diedurch Drahtanschlüsse entstehen, den Hauptgrund für Defekte anCOB-Produkten.Der AC-COB ist ein Produkt, das von einer Wechselstromquelle vonentweder 120 V oder 230 V angetrieben wird. Da ein sperriger undkurzlebiges Netzteil nicht erforderlich ist, kann der Aufwand derelektrischen Schaltung um etwa 25 % reduziert werden - zusätzlich zueiner guten Raumausnutzung und Lebensdauer.Beide Produktlinien eignen sich für eine große Bandbreite vonallgemeinen Beleuchtungen, bei denen hohe Qualität und hohe Effizienzerforderlich sind; hauptsächlich für die Ausleuchtung vonVerkaufsräumen, aber auch bei Straßenbeleuchtungen oder industriellerund kommerzieller Beleuchtung.Seoul Semiconductor hat die COB-Technologie in den letzten zehnJahren entwickelt und besitzt nun Hunderte von COB-bezogenenPatenten. Seoul Semiconductor ist derzeit im Begriff, jeden, der diePatentrechte seiner Technologien verletzt, zu verklagen und vorGericht zu bringen. Das Unternehmen plant, seine Patentrechteweiterhin aktiv geltend zu machen, wenn es zu Verletzungen an seinenpatentierten COB-Technologien kommt.# Referenz: Weitere Informationen über Seoul SemiconductorsCOB-Produkte finden Sie hier: http://ots.de/Y4oixÜber Seoul SemiconductorSeoul Semiconductor entwickelt und vertreibt lichtemittierendeDioden (LED) für die Automobilbranche, für allgemeine Beleuchtung,Spezialbeleuchtung und Hintergrundbeleuchtung. Als fünftgrößterLED-Hersteller weltweit hält Seoul Semiconductor mehr als 12.000Patente, bietet eine große Bandbreite an verschiedenen Technologiensowie eine hohe Produktionsrate von innovativen LED-Produkten an -darunter "Wicop", die gehäuselose LED; "Acrich", die weltweitführende direkte AC-LED; "Acrich MJT", die sogenannte Multi-JunctionTechnology, eine eigene LED-Familie mit geringem Stromverbrauch beihoher Spannung, sowie "nPola", ein neues LED-Produkt auf der Basisder GaN-Substrattechnologie mit einer zehnmal höheren Leistung alsherkömmliche LEDs.