Japan: Industrieproduktion steigt überraschend schwach

TOKIO (dpa-AFX) - In Japan ist die Industrieproduktion im April schwächer als erwartet gestiegen.



Im Monatsvergleich habe die Fertigung um 0,3 Prozent zugelegt, teilte das japanische Wirtschaftsministerium am Donnerstag in Tokio mit. Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten wie im März erneut mit einem Zuwachs um 1,4 Prozent gerechnet.

Auch im Jahresvergleich enttäuschte die Industrieproduktion in der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt. In dieser Abgrenzung meldete das Ministerium für April einen Zuwachs um 2,5 Prozent. Hier hatten Experten im Mittel einem Anstieg um 3,6 Prozent erwartet./jkr/jha/