Japan-EU-Abkommen macht Wasser zur Ware

Verden / Aller (ots) - Anlässlich der Unterzeichnung des Handels-und Dienstleistungsabkommens zwischen der EU und Japan weist dieBürgerbewegung Campact auf die Risiken des Vertragswerks hin. Dabeisteht die mögliche Privatisierung öffentlicher Aufgaben derDaseinsvorsorge - insbesondere der Wasserwirtschaft im Mittelpunkt.Campact kritisiert aber auch, dass die Verhandlungen vier Jahrehinter verschlossenen Türen geführt wurden. So wurde eine angemesseneöffentliche Debatte verhindert."Mit JEFTA versäumen es Japan und die EU der Globalisierungsoziale und ökologische Grenzen zu setzen. Weil der Vorrang deseuropäischen Vorsorgeprinzips nicht verankert wurde, gefährdet dasAbkommen sogar erreichte Schutzstandards", sagt Felix Kolb,Campact-Geschäftsführer. "JEFTA zielt darauf ab, Wasser zu einernormalen Ware zu machen. Noch nie hat die EU ein Abkommenunterzeichnet, dass der Kommerzialisierung der Wasserwirtschaft somassiv Vorschub leistet. Mittelfristig besteht die akute Gefahr, dassdie Qualität der Wasserver- und Entsorgung in der EU sinkt und derPreis für die Verbraucher steigt." Diese Sorge teilt Campact mit fast600.0000 Menschen, die seit Ende Juli den aktuellen Campact-Appellunterzeichnet haben.Die Behauptung der EU-Kommission, JEFTA leiste keinen Beitrag zurKommerzialisierung der Wasserversorgung, hält einer näherenBetrachtung nicht stand. Anders als das CETA-Abkommen mit Kanadaversäumt es JEFTA festzuschreiben, dass es sich bei Wasser nicht umeine Ware im Sinne des Abkommens handelt. Ein Kapitel mit speziellenSchutzbedingungen fehlt ebenfalls. Dagegen wird dieAbwasserentsorgung explizit zur Privatisierung freigegeben. Das istein Einfallstor zur Privatisierung der kommunalen Wasserwirtschaft -denn in Deutschland sind Wasserversorgung und Abwasserentsorgung oftin der Hand derselben kommunalen Unternehmen.Zudem hat Japan keinen Vorbehalt für den Marktzugang zu seinereigenen Wasserversorgung formuliert. Damit kann auch für dieeuropäische und die deutsche Seite der Druck zur Liberalisierungrasch steigen. Die übergeordnete Verpflichtung der Partner zuweiterer schrittweiser Liberalisierung mit gegenseitigem Marktzugangentwertet den Vorbehalt, der privaten Firmen weiterhin den Zugang imBereich Trinkwasser verwehren soll.Eine repräsentative Emnid-Umfrage vom 5. Juli im Auftrag vonCampact ergab, dass 93 Prozent der Befragten in Deutschland dafürsind, dass die Trinkwasserversorgung in öffentlicher Hand bleibt. Undfür falsch oder eher falsch halten 80 Prozent, dass durch denAbschluss von JEFTA die Privatisierung der Trinkwasserversorgung inDeutschland möglich werden könnte. Emnid-Umfrage:https://campact.org/studie_jefta_wasserHier der Appell: https://www.campact.de/wasser-jefta/