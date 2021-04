Japan Airlines: Alles auf neu!

Japan Airlines Co Ltd (OTC:JAPSY) sagte am Montag, dass sie alle 777-Jets von Boeing Co (NYSE:BA ), die mit Pratt & Whitney PW4000-Triebwerken angetrieben werden, ein Jahr früher als geplant ausgemustert hat, nachdem sie den Betrieb im Februar eingestellt hatte.

Was geschah

Zwei aufeinanderfolgende Triebwerksausfälle, zuerst im Dezember bei einem Japan Airlines-Jet und dann ein weiterer bei einem United Airlines (NYSE:UAL)-Flug im Februar,



