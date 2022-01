Janus Henderson Global Life Sciences A Acc USD: Wie sind die Zukunftsaussichten?

Das 52 Wochenhoch, welches der Fond am 03. November 2021 erreichte, lag bei 52,01 Euro. In der Zeit seit dem Kurshoch zog der Preis um -3,21 Prozent nach Süden. Schwierig, für die Investoren von Janus Henderson Global Life Sciences A Acc USD in den letzten 61 Tagen den Mut und gleichermaßen die Positionen zu behalten.

Warum enttäuscht das Kursbild?

Viele ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung