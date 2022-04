Januar bis März haben mir 561,28 Euro Dividende gebracht: Das sind meine Gedanken dazu

Ich habe einmal nachgerechnet: Zwischen Januar und März habe ich 561,28 Euro Dividende erhalten. Ist das viel, ist das wenig? Was ich dir sagen kann: Es ist jedenfalls der Nettobetrag. Denn unterm Strich habe ich einmal nachgerechnet, welche Mittelzuflüsse ich effektiv erhalten habe.

561,28 Euro Dividende für den Monat Januar bis März sind in Ordnung. Es gibt mir die Möglichkeit, das Geld zu nehmen und erneut zu reinvestieren. Reinvestitionen in ein wachsendes passives Einkommen sind ein Teil meines Erfolgs und meines langfristigen Ansatzes.

Aber hier sind weitere Überlegungen, die ich zu dieser Kennzahl anstelle. Lass uns das daher etwas weiter ausführen.

561,28 Euro Dividende: Längst nicht genug

561,28 Euro Dividende zwischen Januar und März sind nicht ausreichend. Nicht einmal um meine monatlichen Fixkosten zu decken reicht dieser Betrag. Das heißt: Miete plus Krankenversicherung plus andere Fixkosten sind nicht ansatzweise gedeckt. Ich benötige daher über kurz oder lang deutlich mehr passives Einkommen.

Trotzdem ist der Anfang nicht schlecht. Im Endeffekt heißen diese 561,28 Euro Dividende, dass ich auf jeden Monat heruntergerechnet 187,09 Euro erhalte. Zugegebenermaßen ist das besser als nichts. Und es erhöht den Betrag, den ich jeden Monat in Aktien investieren kann, um eine qualitative Komponente. Die Möglichkeiten zum Reinvestieren sind damit bedeutend größer.

Das erste Quartal, das heißt die Monate Januar bis März, sind außerdem ein Zeitraum, in dem in erster Linie die Aktien mit einer vierteljährlichen Dividende ausschütten. Das führt uns zu meiner zweiten Überlegung, die ebenfalls relevant ist.

Das zweite Vierteljahr bringt bedeutend mehr!

Mir dürfte das zweite Vierteljahr bedeutend mehr Dividende bringen. Zuletzt habe ich aufgrund der günstigeren Bewertungen noch einmal bei vielen DAX-Aktien meinen Einsatz erhöht. Im Rahmen der diesjährigen Dividendensaison dürfte mein passives Einkommen um ein Vielfaches höher ausfallen. Schließlich kommen neben den vierteljährlichen Ausschüttern auch die jährlichen Auszahler innerhalb dieses Zeitraums dazu.

Das heißt, dass auch der Durchschnittswert für jeden einzelnen Monat signifikant steigen dürfte. Sowohl im zweiten Vierteljahr, aber auch, wenn ich einen Durchschnittswert für das erste Halbjahr bilden würde.

561,28 Euro Dividende sind daher für das erste Vierteljahr in Ordnung. Meine Fixkosten werde ich jedoch auch im zweiten Quartal nicht mithilfe der Ausschüttungen decken können. Im Endeffekt zeigt mir diese Auswertung daher, dass ich dem Ziel der finanziellen Freiheit näher gekommen bin und mehr Möglichkeiten zum Reinvestieren habe. Aber auch, dass ich noch eine Menge Geld selbst in die Hand nehmen muss zum Investieren, um von meinen Ausschüttungen leben zu können. Egal ob im ersten Vierteljahr oder in einem ganzen Börsenjahr. Aber es ist schon nicht unerheblich, was bereits über Monate hinweg zusammenkommt.

Der Artikel Januar bis März haben mir 561,28 Euro Dividende gebracht: Das sind meine Gedanken dazu ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

