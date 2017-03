Berlin (ots) -Ab 8. Mai präsentiert Janna Falkenstein im rbb Fernsehen"SUPER.MARKT". Das neue Verbraucherformat informiert regional undunterhaltsam immer montags von 20.15 bis 21.00 Uhr über aktuelleRatgeber- und Wirtschaftsthemen.Zum Anfang der Woche liefert das neue TV-Magazin vom RundfunkBerlin- Brandenburg (rbb) kompetente Servicetipps von Experten fürBerlinerinnen und Brandenburger.Ein Online-Angebot, das alle Ratgeberthemen bündelt, begleitet dieSendung.Die Sendung "SUPER.MARKT - Neues für Verbraucher" ist Teil desVeränderungs- und Reformprozesses im rbb Fernsehen, denrbb-Intendantin Patricia Schlesinger für die Jahre 2017/2018angekündigt und begonnen hat. Kurzbiografie von Janna FalkensteinJanna Falkenstein wurde 1981 in Berlin geboren. 2007 machte sieihren Magister in Niederländischer und Englischer Philologie an derFreien Universität Berlin. Sie volontierte an der ems (ElectronicMedia School) in Potsdam und entdeckte dort ihre Leidenschaft für dieArbeit vor der Kamera. Seit 2012 gehört Janna Falkenstein zurRedaktion "zibb" und berichtet für das Vorabendmagazin live alsReporterin aus der Region oder über Zuschaueraktionen. Im rbbFernsehen verstärkte sie ab September 2016 das Team von "rbb UM4" alsModeratorin.Pressekontakt:Anke FallböhmerTel 030 / 97 99 3 - 12 104anke.fallboehmer@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell