Frankfurt am Main (ots) -Janko Tietz, Chef vom Dienst bei "Spiegel Online", plädiert im"medium magazin" für eine Fusion von Print- und Onlineredaktionen desHauses. Seine Vision sei, dass das gesamte Produkt "Spiegel" voneiner Leitung geplant und verantwortet wird - Tietz zählt dazu dasHeft, das Digitalangebot und das neue Bezahlmodell Spiegel+.Tietz hofft im Interview, "dass auf allen Ebenen wirklich an denErfolg des ganzen Hauses gedacht wird". Nicht alle Journalistenmüssten alles machen. "Aber alle Kolleginnen und Kollegen solltensich für alle drei Produkte verantwortlich fühlen. Das wäre für michdie ideale 'Spiegel'-Welt."Der einstige Printjournalist wechselte 2014 von derWirtschaftsredaktion des "Spiegel" zu Spiegel Online. Nach ihm tatdas bisher nur ein Kollege. Für ihn ist die Entscheidung von damalsnoch heute richtig: "Ich habe damals sehr genau abgewogen, was imJournalismus, in dem ich mein Berufsleben abschließen will, dieZukunft sein wird. Das ist zunehmend der digitale Journalismus." Nunbeobachtet er, wie zunehmend Printkollegen online veröffentlichen:"Sie merken: Das wirkt! Ich kann digital eine neue Leserschafterreichen und bekomme häufig direktes Feedback."Das Interview mit Janko Tietz von Inge Seibel-Müller erscheint in"medium magazin" 04-2018, Seiten 52 bis 54. Das Heft ist digital (perSofortdownload) und gedruckt im Shop(https://www.newsroom.de/shop/abos/medium-magazin/) sowie digital imiKiosk (https://www.ikiosk.de/shop/epaper/medium-magazin.html)verfügbar.Pressekontakt:Annette Milz, Chefredakteurin medium magazin,redaktion@mediummagazin.de, 069-95297944Original-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuell