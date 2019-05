Janis Gentner (21) aus Aalen vertritt Deutschlands Fliesenleger bei der WorldSkills 2019 in Russland

Berlin (ots) - Unter den Augen eines zahlreichen fachkundigenPublikums führte die Fliesen-Nationalmannschaft im Rahmen der KarlDahm Handwerkertage 2019 in Seebruck ihren Ausscheidungswettbewerbfür die Berufsweltmeisterschaft WorldSkills 2019 durch. Mit JanisGentner (21) aus Aalen in Baden-Württemberg, Julian Kersting (21) ausWarendorf in Nordrhein-Westfalen und Cedrik Knöpfle (22) ausLöffingen in Baden-Württemberg gab es drei engagierte Bewerber fürdas eine WM-Ticket! Dieses sicherte sich Janis Gentner und vertrittEnde August 2019 das deutsche Fliesenlegerhandwerk bei der WM derBerufe im russischen Kasan.Cedrik Knöpfle (22) aus Löffingen in Baden-Württemberg erreichteden zweiten Platz, der 21jährige Julian Kersting aus Warendorf inNordrhein-Westfalen den dritten Platz. Er wird sich alsErsatz-Teilnehmer mitvorbereiten und kann sich im Jahr 2020 für dieEuroSkills qualifizieren."Ich habe es mir schon sehr gewünscht, hier zu gewinnen, abernicht wirklich dran geglaubt. Ich habe seit dem Gewinn meinerGoldmedaille bei der Deutschen Meisterschaft im November 2017unglaublich viel dazu gelernt. Das will ich jetzt in den nächsten 3,5Monaten bis zur WM perfektionieren. Ich freue mich auf dieseHerausforderung", so Gentner nach der Siegerehrung. Unterstützungbekommt er von seinem Chef, Patrick Abele, Geschäftsführer vonFliesen Abele GmbH & Co KG aus Aalen. Dort hatte Janis Gentner seineAusbildung gemacht und arbeitet derzeit als Geselle. "Die WM ist einetolle Chance für Janis, aber auch für uns als Betrieb. Daraus wollenwir gemeinsam etwas machen. Ich unterstütze sehr gerne junge Menschenin unserem Handwerk. Natürlich wird er mir im Betrieb jetzt fehlen,wenn er sich auf das Training konzentriert, aber am Ende bringt ereine unglaubliche Erfahrung mit und das ist für uns beide gut!"Julian Kersting kam erst zum Jahresbeginn nach seinerBronzemedaille bei der Deutschen Meisterschaft im November 2018 insTeam. "Der Wettbewerb war eine tolle Erfahrung. Ich hatte noch etwasSchwierigkeiten mitzuhalten, aber ich bin fertig geworden undzufrieden. Ich werde jetzt auch kräftig trainieren und will dannnächstes Jahr ganz klar zur EM fahren", so Kersting.Die Fliesen-Nationalmannschaft wird vom Fachverband Fliesen undNaturstein (FFN) im Zentralverband des Deutschen Baugewerbesgetragen. "Unsere erfolgreiche Fliesen-Nationalmannschaft ist einhervorragender Sympathieträger für unser Handwerk. Die Teammitgliederzeigen perfekt auf, dass der Beruf des Fliesenlegersabwechslungsreich und vielfältig ist. Handwerk ist wieder einePerspektive für junge Menschen ", erklärte Fliesenlegermeister JürgenKullmann, stellvertretender FFN-Vorsitzender, am Rande desAusscheidungswettbewerbs. "Für alle drei Teammitglieder ist es keineFrage, dass sie nach ihrer fundierten Ausbildung ihren Meister machenbzw. machen werden, um später qualifiziert unsere Kunden beraten undbetreuen zu können. Daher setzen wir uns als Fachverband auch für dieWiedereinführung der Meisterpflicht ein, um ihnen eine gute Zukunftim Handwerk zu ermöglichen.""Unseren besten Nachwuchskräften eine Chance zu geben, über sichhinauszuwachsen und zu zeigen, was die duale Ausbildung inDeutschland kann, ist unser Anliegen", so Andreas Beyer,Fliesenlegermeister und FFN-Vorstandsmitglied, zuständig für dieBerufsbildung und Vorsitzender der Bewertungskommission für denWM-Ausscheidungswettbewerb. Der Co-Trainer des Teams, Tim Welberg,selbst Europameister 2016 im Fliesenlegen, zeigte sich begeistert,wie gut vorbereitet und motiviert die drei Teammitglieder in denWettbewerb gegangen waren.In 25 Zeitstunden an drei Wettbewerbstagen waren zwei Wände undder Boden einer Dusche zu fliesen. Der Boden hatte ein Gefälle undeine zweistufige Treppe, auf den Wänden war eine geschwungenerussische Fahne darzustellen und die Seitenwand der Dusche war mitroten Mosaik-Fliesen zu versehen. Bewertet wurde nach den hartenWorldSkills-Kriterien. Es ging um den Millimeter beim Schneiden undSetzen jeder einzelnen Fliese.Das Team wird seit vielen Jahren von Partnerunternehmen desFachverbandes unterstützt. Dazu gehören im Jahr 2019 Ardex, Blanke,Codex, Hacom, Karl Dahm Werkzeuge, Lux Elements, Mapei, Murexin, PCI,Saint-Gobain Weber, Sakret, Schlüter-Systems, Schönox, Schomburg,Sopro, Visoft und wedi sowie als Materialsponsor die DeutscheSteinzeug Cremer & Breuer AG mit ihren Marken Agrob Buchtal undJasba.Im Rahmen der Handwerkertage, eine Fachtagung für Fliesenleger ausganz Deutschland, findet traditionell der Ausscheidungswettbewerb fürdie EM oder WM statt. "Trotz Abschaffung der Meisterpflicht im Jahr2005 braucht das Fliesenlegerhandwerk Fachkräfte mit einer fundiertenLehre und Meisterausbildung. Daher arbeiten wir eng mit demorganisierten Handwerk zusammen und fördern auch den Nachwuchs, dersich der absolut notwendigen Lehre und Meisterbildung mitLeidenschaft stellt", so Gabriele Dahm-Heuckmann, Geschäftsführerinder Karl Dahm & Partner GmbH. "Alle Teammitglieder sind Gewinner desHerzens und haben sich der Herausforderung super gestellt", soStephan Müllner, Prokurist bei Karl Dahm & Partner GmbH. DieErfolgsbilanz der deutschen Fliesen-Nationalmannschaft beiinternationalen Wettbewerben ist beeindruckend. Bei der EM holte dasTeam seit 2008 viermal Gold, einmal Silber und einmal Bronze. Bei derWM gab es zuletzt 2013 eine Goldmedaille.Berufsweltmeisterschaft "WorldSkills 2019"Die 45. Berufsweltmeisterschaft "WorldSkills 2019" findet vom 22.bis 27. August in der russischen Stadt Kasan statt. Fast 1.500Teilnehmer aus 60 Ländern weltweit, die nicht älter als 22 Jahre altsind, werden erwartet, die in 56 verschiedenen Wettbewerbskategoriengegeneinander antreten. Präzision und Genauigkeit sowie Nervenstärkeund Konzentration entscheiden über Gold, Silber und Bronze. 36deutsche Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden über WorldSkillsGermany gemeldet und treten in 33 Disziplinen an.Pressekontakt:Dr. Ilona K. 