Unterföhring (ots) -Janine Pink gewinnt "Promi Big Brother" und "Promi Big Brothergewinnt klar die Prime Time: Das große Finale mit Jochen Schropp undMarlene Lufen erzielt am Freitagabend herausragende 18,5 ProzentMarktanteil (14-49 J.) und ist damit das stärkste "Promi BigBrother"-Finale seit 2015. Mit sehr guten 13,2 ProzentTages-Marktanteil gewinnt SAT.1 den Freitag.Die After-Show auf sixx mit "Promi Big Brother - Die Late NightShow" erreicht am Finaltag sehr gute 6,0 Prozent Markanteil (14-49J.) und damit den Final-Bestwert seit 2014.Knappes Rennen um die 100.000 Euro: Mit 53,18 Prozent der Stimmenwählen die Zuschauer die Soap-Darstellerin Janine Pink zur "Promi BigBrother"-Siegerin, sie gewinnt damit 100.000 Euro. "Eigentlich habeich mit Tobi ja schon den Hauptgewinn - jetzt auch noch das! Ich kannes immer noch nicht glauben, ich brauche noch eine Woche! Amazing!",so Janine nach ihrem Sieg.Rund 35,9 Millionen Video Views auf den digitalen Plattformen(Stand: 23. August 2019) machen "Promi Big Brother" für SAT.1 undsixx auch online zum herausragenden Erfolg. SAT.1 freut sich auf"Promi Big Brother" 2020."Promi Big Brother"-Votingergebnisse ("Wer soll auf dem Campingplatzbleiben?"):Freitag, 16. August 2019Janine: 73,61 %, Eva: 26,39 %Samstag, 17. August 2019Jürgen: 60,64 %, Zlatko: 39,36 %Sonntag, 18. August 2019Tobi: 73,20 %, Jürgen: 26,80 %Montag, 19. August 2019Exit-Voting 1: Janine: 63,86 %, Theresia: 19,94 %, Ginger: 16,20 %Exit-Voting 2: Janine: 50,27 %, Chris: 49,73%Dienstag, 20. August 2019Joey: 75,70 %, Sylvia: 24,30 %Mittwoch, 21. August 2019Almklausi: 83,94 %, Lilo: 16,06 %Donnerstag, 22. August 2019 (Halbfinale)Theresia: 58,65 %, Almklausi: 41,35 %Freitag, 23. August 2019 (Finale)Janine: 53,18 %, Joey: 46,82 %Fotomaterial der Finalshow von "Promi Big Brother" finden Sie aufunserer Presseseite unter http://presse.sat1.de/promibigbrother.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE |ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt:24.08.2019 (vorläufig gewichtet)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin KörberTel. +49 [89] 9507-1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell