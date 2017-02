München (ots) - Die meisten kennen Janina Uhse aus der RTL-Soap"Gute Zeiten, schlechte Zeiten", in der sie seit 2008 die hippeDesignerin Jasmin spielt. Aber auch als Model ist die 27-Jährigeextrem gefragt. Kein Wunder: Janina ist eine der attraktivstendeutschen Promi-Ladys. In JOY 3/2017 (EVT. 03.02.) erzählt diehübsche Berlinerin, wie sie es schafft, so fit und schlank zubleiben.Im TV und auf Events macht Janina immer eine super Figur - unddas, ohne sich täglich im Fitnessstudio zu quälen. Stattdessen gehtsie öfter auch mal nur eine Runde Radfahren oder macht einen kleinenSpaziergang. "Das verbrennt Kalorien und macht gleichzeitig Spaß", soder Soap-Star. Um ihren inneren Schweinehund zu überwinden, gibt siesich selbst gedanklich einen Motivationsschub: "Wenn ich keine Lusthabe zu trainieren, denke ich einfach an das tolle Gefühl, das ichnach dem Sport haben werde."Um auch beim Workout passend gestylt zu sein, setzt dieSchauspielerin auf Natürlichkeit: "Ich trage dann meist kaum Make-upund flechte mir einen Zopf. So ist alles schön aufgeräumt." Was ihrbesonders gefällt: Dass Sportswear nicht nur beim Trainieren coolist. "Ich liebe Sneakers über alles. Gott sei Dank sind sie längstalltagstauglich und ein cooles Fashion-Statement. Juchhu", freut sichdas Model.Janina Uhse interessiert sich auch für das Thema Ernährung - siehat sogar einen Facebook-Channel, "Janina And Food", auf dem sie ihreLieblingsrezepte verrät. Ihr Tipp: "Ich versuche nur dann etwas zuessen, wenn ich wirklich Hunger habe. Dafür aber ganz bewusst." AufLeckereien kann sie manchmal einfach nicht verzichten: "Ich bin einGenussmensch! Wenn ich gesündigt habe, bin ich am nächsten Tageinfach etwas disziplinierter und nasche weniger." Obwohl für Janinanichts über den Rübenschmaus ihrer Mama geht, ist die 27-Jährige inder Küche experimentierfreudig: "Ich probiere gerne neue Dinge aus.In letzter Zeit mache ich mir morgens oft Smoothie-Bowls - mit allem,was die Küche hergibt."Hinweis für die Redaktionen:Die neue JOY-Ausgabe 3/2017 ist ab dem 3. Februar 2017 im Handel.Diese Meldung ist unter Quellenangabe "JOY" zur Veröffentlichungfrei.Über JOYDer Name ist Programm, denn JOY setzt Trends und macht gute Laune.Das Magazin begeistert moderne und dynamische Frauen mit einemeinzigartigen Themenmix, der immer wieder auf außergewöhnliche underfrischend andere Weise in Szene gesetzt wird. In lebendiger Optikpräsentieren sich die raffiniertesten Beauty-Looks, die hippstenFashion-Trends sowie die spannendsten People Stories. Experimentier-und konsumfreudige JOY-Frauen lieben es, sich selbst immer wieder neuzu inszenieren und setzen deshalb auf die hohe Trendkompetenz vonJOY! Der große Erfolg von JOY wurde Grundlage für dieInternationalisierung des Trendmagazins, das mittlerweile in siebenLändern erfolgreich erscheint.Über Bauer PremiumUnter der Dachmarke Bauer Premium bündelt die Bauer Media Groupihre sechs Premiummarken COSMOPOLITAN, Happinez, JOY, Maxi, MYWAY undSHAPE. Inhaltlich unterscheiden sie sich deutlich voneinander undsprechen sehr unterschiedliche Frauen-Zielgruppen an. Für jede Markegilt derselbe Premiumanspruch bei Produktqualität,Preispositionierung und Zielgruppe. Bauer Premium kenntPremiummärkte, -marken und -zielgruppen wie kein anderes Medienhaus:Mit diesem Portfolio baut der Verlag die Relevanz bei anspruchsvollenPremium-Frauen-Zielgruppen aus. Bauer Premium ist Teil der BauerMedia Group, einem der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehrals 600 Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und über 100 Radio-und TV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mitihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Groupihre Leidenschaft für Menschen und Marken.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGAnna HezelUnternehmenskommunikationT +49 40 30 19 10 74anna.hezel@bauermedia.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, JOY, übermittelt durch news aktuell