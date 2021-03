Janina Reimann wird Director Digital Products bei der Handelsblatt Media Group

Düsseldorf (ots) - Die Handelsblatt Media Group (HMG) treibt ihre Subscription-First-Strategie weiter voran: Zum 15. März 2021 wird Janina Reimann als Director Digital Products zur HMG stoßen und sich von der Publishing-Seite her verantwortlich um die Weiterentwicklung der digitalen Produkte von Handelsblatt und WirtschaftsWoche kümmern.Janina Reimann war neun Jahre lang für die Süddeutsche Zeitung tätig und begleitete hier die Einführung des Bezahlmodells SZPlus und die Digitalisierung des Abo-Verkaufs. In den vergangenen zwei Jahren leitete sie den neu entstandenen Bereich "Paid Content" mit Product-Ownern, Data-Scientisten und Conversion-Analysten und verantwortete in dieser Funktion die datenbasierte Weiterentwicklung der Digitalprodukte und das Wachstum des digitalen Abo-Geschäfts der Süddeutschen Zeitung."Mit Janina wird eine ausgewiesene Digitalexpertin unser Team verstärken, die auf der Produktseite eine sehr tiefe Kenntnis im Subscriptions-Bereich mitbringt", sagt Christian Herp, Chief Product Officer (CPO) der HMG. "Janina wird uns neue Impulse geben und uns dabei unterstützen, unser digitales Produktportfolio weiterhin erfolgreich auszubauen."Pressekontakt:Aylin MenemenciogluLeiterin Presse & KommunikationTel.: 0211 887-1015E-Mail: pressestelle@handelsblattgroup.comOriginal-Content von: Handelsblatt Media Group, übermittelt durch news aktuell