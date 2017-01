Janina Kapitza und Mika Preller-Pieroth neu im Entertainment-Team der picture alliance (FOTO)

Frankfurt (ots) -Die Frankfurter Bildagentur picture alliance baut ihrEntertainment-Team aus. Janina Kapitza übernimmt als Sales Managerindie Kundenbetreuung und den Verkauf der Produkte und Dienstleistungender dpa-Tochter im Bereich Entertainment. Mika Preller-Pierothverstärkt das Entertainment-Producing der picture alliance. Zusammenmit Beatriz Delgado und Alma Alfiri ist sie für die Sichtung desEntertainment-Angebots, die Qualitätssicherung, die Übernahme und denVersand der Fotos und das Erstellen ausgewählter Themenspecialsverantwortlich."Wir freuen uns, dass wir pünktlich zum Beginn der Award Saisonmit Janina Kapitza einen engagierten Vertriebsprofi mitinternationaler Erfahrung und hervorragenden Branchenkenntnissengewonnen haben", sagt Andreas Genz, Geschäftsführer der picturealliance. "Als direkte Ansprechpartnerin wird sie in engem Kontakt zuden Verlagen und Redaktionen stehen und diese gezielt bei ihrertäglichen Arbeit unterstützen.""Durch den Ausbau unseres Producing-Teams können wir unserenEntertainment-Content noch gezielter aufbereiten und unser Angebotaus der Welt der Stars und Royals entsprechend der Kundenbedürfnissestetig weiterentwickeln", sagt Arian Samaly, Geschäftsführer derpicture alliance.Janina Kapitza (29) wechselte - nach einem Auslandsaufenthalt inAustralien, Studium in den Niederlanden und Mexiko und Sales- undMarketingtätigkeiten in der Tourismusbranche - 2014 in dieBildbranche. Bei Corbis Images in London verantwortete sie als SeniorSales Account Executive den Vertrieb in Deutschland und Österreich.Mika Preller-Pieroth (34) studierte in DortmundKommunikationsdesign mit Schwerpunkt Fotografie und war danachfreiberuflich als Fotografin und Grafikdesignerin tätig.Über picture allianceDie dpa Picture-Alliance GmbH mit Sitz in Frankfurt/Main ist als100%iges Tochterunternehmen der dpa Deutsche Presse-Agentur - dergrößten deutschen Nachrichtenagentur - auf dem Gebiet derBildproduktion, -Dokumentation und -Vermarktung eine der führendenBildagenturen in Deutschland. Die Agentur betreibt unterwww.picture-alliance.com ein Contentportal mit aktuell 45 Mio.Bildern, Grafiken und Videos von über 240 Partneragenturen weltweitzu Themen wie Nachrichten, Politik, Sport, Wirtschaft über Kunst,Historie, Natur und Reise bis hin zu Lifestyle, Wellness,Entertainment und Stock. Die picture alliance ist darüber hinausMedienpartner und offizielle Fotoagentur der Stiftung DeutscheSporthilfe, sowie offizieller Fotopartner des Deutschen OlympischenSportbundes (DOSB) und des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS).Pressekontakt:Nicole LambrechtTel.: +49 69 2716 - 34203E-Mail: lambrecht.nicole@dpa.comOriginal-Content von: dpa Picture-Alliance GmbH, übermittelt durch news aktuell