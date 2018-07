Gemeinsame Lesung mit Huang Hongxiang über die Wichtigkeit desLebens wilder FaunaBeijing (ots/PRNewswire) - Die zweite Staffel von "The Reader",einem Kulturprogramm, das von der landesweiten chinesischenFernsehstation CCTV-1 ausgestrahlt wird, hat im ganzen Land seitBeginn im In- und Ausland eine starke Reaktion hervorgerufen undvereint ein großes Publikum, das von den gelesenen Geschichtengefesselt ist. "Life", das Thema der dritten Folge, zeigt dieProduzenten der Serie mit der bekannten britischen Zoologin JaneGoodall und Huang Hongxiang, der im Bereich des Naturschutzesarbeitet. Sie lesen Geschichten über die Wunder der Natur und derTiere darin.Die interaktive Multichannel-Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.multivu.com/players/English/8357551-the-reader-china-cultural-cctv1-jane-goodall/Huang Hongxiang ist seit vielen Jahren im Bereich desNaturschutzes in Afrika tätig und zeigt in seiner Dokumentation "TheIvory Game" seine Ansichten zum Thema Leben. Dieses Mal wurde dieberühmte Zoologin Jane Goodall von Huang Hongxiang eingeladen,gemeinsam aus Rachel Carsons berühmtestem Buch zu lesen: "SilentSpring". Die Gemeinsamkeit mit Huang Hongxiang ermöglichte JaneGoodall eine Überwindung der Grenzen von Sprache und Raum und siesang eine Hymne aller Lebewesen, die Teil der Natur sind. Ihresichere und entschlossene Wiedergabe der Geschichte ließ das zumeistchinesische Publikum zu einer tiefen emotionalen Einsicht gelangen,dass es neben der Erkenntnis menschlichen Lebens zahllose weitereLeben gibt, welche Aufmerksamkeit verdienen. Dies geschah, obwohl dieLesung in Englisch stattfand, einer Sprache, welche die Mehrheit desPublikums nicht spricht. Die Erfahrung der Lesung hatte für HuangHongxiang große Wichtigkeit. Er sagte: "Ich hätte nie gedacht, dassich Jane Goodall kennenlernen würde, und dann stand sie eines Tagesplötzlich vor mir."Der Erfolg von The Reader beim chinesischen Publikum istphänomenal. Die zahlreichen, kürzlich eröffneten "Reading Pavilions"- eine Reihe mobiler Veranstaltungen überall in China, die Ergebnisdes Erfolges des Programms sind - haben sofort das Interesse derörtlichen Bevölkerung auf sich gezogen und wurden bei jedem StopZentrum der Aufmerksamkeit der örtlichen Medien. Kurz nach derAusstrahlung der ersten Folge begannen ähnliche Leseveranstaltungenan Orten im ganzen Land. Zudem sind der Markennutzen des Programmsund seine Rolle als Werbung für herkömmliches Fernsehen als wichtigenKanals der sozialen Medien, trotz der Konkurrenz von Internet,mobiler und sozialer Netzwerke, der Aufmerksamkeit wert.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/713374/The_Reader.jpgOriginal-Content von: The Reader, übermittelt durch news aktuell