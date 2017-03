Hamburg (ots) -Gleich zwei "GNTM"-Gewinnerinnen sind inzwischen alsUnternehmerinnen erfolgreich. Jana Beller, "Germanys Topmodel" 2011,leitet vier Bäckerei-Filialen und ist Chefin von 25 Mitarbeitern.Damit verdiene sie besser als zu Model-Zeiten, sagt sie in deraktuellen GALA (Ausgabe 10/17, ab heute im Handel): "Für einenModeljob bekommt man rund 2500 Euro am Tag. Das klingt zunächst viel,aber man weiß auch nie, wann der nächste Auftrag kommt."Sara Nuru, Siegerin im Jahr 2009, ist mit nuruCoffee in den fairenKaffeehandel eingestiegen. Ihre Model-Erfahrung komme ihr dabeizugute: "Was ich beim Modeln gelernt habe ist, wie Produkte beworbenwerden," sagt Nuru (27).Pressekontakt:GALAPR / KommunikationTheda HarmsGruner + Jahr GmbH & Co KGTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980E-Mail: harms.theda@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuell