Jan Weber ist neuer CEO des Possehl Erzkontor in Lübeck (FOTO)

Lübeck (ots) - Jan Weber ist seit Februar 2020 neuer Chief Executive Officer(CEO) der Possehl Erzkontor GmbH & Co. KG in Lübeck. Er folgt auf AnthonyCremer, der in den Beirat des Hamburger Familienunternehmens CREMER wechselt, zudem das Erzkontor seit 2012 gehört."Wir freuen uns sehr, dass wir mit Jan Weber einen erfahrenen undumsetzungsstarken Kenner der Rohstoff- und Logistikbranche als neuenGeschäftsführer gewinnen konnten", so Dr. Ullrich Wegner, CEO der Peter CremerHolding. "Jan Weber bringt jahrelange Expertise in der Führungmittelständischer, international ausgerichteter Unternehmen mit. Er wird sichdaher in seiner Funktion vor allem um die weitere Internationalisierung und denAusbau der Wertschöpfungskette des Erzkontor sowie die Diversifikation vonKundensegmenten und Regionen kümmern. Mit seinem analytischem Blick und seinenErfahrungen im strategischen Management wird er die zukünftigeGeschäftsentwicklung des Erzkontor maßgeblich gestalten und voranbringen."Jan Weber (Jahrgang 1973) war zuletzt CEO und Vorstandsvorsitzender desLogistikdienstleisters Meyer & Meyer SE & Co. KG in Osnabrück. Als ersterexterner Vorstand hatte er 2016 die Leitung des Familienunternehmens übernommenund es zukunftsfähig aufgestellt. Zuvor arbeitete er seit dem Jahr 2000 bei derfinnischen Nordkalk Corporation, einem führenden Kalkproduzenten in Europa. Hierbegann er seine Laufbahn zunächst als Sales Director Germany & Poland und wurdedann Operations Director Central & Eastern Europe. Zwischen 2008 und 2010steuerte er als Vice President Central & Eastern Europe die Geschicke desUnternehmens direkt aus Finnland heraus, bevor er nach Deutschland zurückkehrteund zum Chief Operating Officer (COO) und Mitglied des Management Board derNordkalk Corporation aufstieg. Jan Weber ist gelernter Kaufmann im Groß- undAußenhandel. Er ist verheiratet und hat zwei Töchter.Über CREMER:CREMER wurde 1946 von Peter Cremer gegründet und ist ein weltweit tätigeserfolgreiches Unternehmen für Handel, Logistik und Industrie, das in dritterGeneration in Familienbesitz ist. Mit mehr als 2.000 Mitarbeitern ist CREMERweltweit aktiv. Hauptsitz der Gesellschaft ist Hamburg.Über Possehl Erzkontor:Die im Jahre 1915 gegründete Possehl Erzkontor Gruppe gehört seit 2012 zuCREMER. Das Erzkontor ist im internationalen Rohstoffhandel mit Mineralien undChemikalien sowie deren Aufbereitung tätig, der mit Absatzschwerpunkten in alleneuropäischen Ländern, Nord- und Südamerika, Afrika, Südostasien und China mittraditioneller hanseatischer Weltoffenheit betrieben wird. Die Gesellschaft hatBüros auf fünf Kontinenten und koordiniert seine Geschäfte vom Hauptsitz inLübeck aus.