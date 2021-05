Jan Viebig und Laurent Denize (Oddo BHF): SPACs – Chancen und Risiken für Anleger in Europa

03.05.2021 –

In den USA boomen Special Purpose Acquisition Companies (SPACs). Allein im Jahr 2020 haben diese Anlagevehikel über 83 Milliarden USD in den Vereinigten Staaten an Kapital eingesammelt. In den USA erfolgten im Jahr 2020 rund 55% der Börsengänge (IPOs) in Form von SPACs. Nun schwappt die SPAC-Welle nach Deutschland, Frankreich und Europa über.

