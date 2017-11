Jan Runau ist Unternehmenssprecher des Jahres

Berlin (ots) - Der Leiter der Unternehmenskommunikation beimSportartikelhersteller adidas, Jan Runau, ist "Unternehmenssprecherdes Jahres". Nach 2007 und 2012 erhält der 51-Jährige dieAuszeichnung bereits zum dritten Mal. Das ist vor ihm in der15-jährigen Geschichte des "Wirtschaftsjournalist"-Rankings nochkeinem anderen Sprecher gelungen.Mit dem zweiten Platz in der Gesamtreihung führt Ulrich Ott vonder ING-DiBa wiederum zugleich die Branchenwertung in der KategorieBanken an. Kein anderer Bankensprecher hat eine derart gleichbleibendhohe Reputation bei Wirtschaftsjournalisten, wie derING-DiBa-Kommunikationschef. Auf dem dritten Platz in derGesamtwertung ist in diesem Jahr Nicola Leske, Kommunikationschefinvon SAP. Sie war im Vorjahr auf Platz 10 gereiht.116 Wirtschafts- und Finanzjournalisten haben in diesem Jahr dieKommunikation von 111 Unternehmen benotet. Unter den Top Ten 2017 isterstmals die Deutsche Bank mit Monika Schaller, nachdem dasUnternehmen seit Jahren immer nur unter den Schlusslichtern zu findenwar. Dort steht 2017 nun Tina Kulow von Facebook. Allerdings keinAusrutscher. Die Kommunikationsarbeit von Facebook reichte auch imVorjahr nur für einen der letzten Plätze in der"Wirtschaftsjournalist"-Wertung.Weitere Aufsteiger und Absteiger des Jahres und alle 111Platzierungen stehen im aktuellen "Wirtschaftsjournalist", der imMedienfachverlag Oberauer erscheint. Das Magazin kann online bestelltwerden bei www.newsroom.de/shop oder als E-Paper im iKiosk.Pressekontakt:Johann Oberauer, Tel. +43 664 2216643, E-Mail:johann.oberauer@oberauer.comOriginal-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuell