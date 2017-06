Jan Pallokat (44) neuer Studioleiter Hörfunk im ARD Studio Warschau (FOTO)

Berlin (ots) -Jan Pallokat (44) vom Rundfunk Berlin Brandenburg übernimmt vom 1.Juni an als Studioleiter Hörfunk die Radioberichterstattung aus demARD Studio Warschau. Er versorgt dann die Radioprogramme von ARD undDeutschlandradio mit Nachrichten, Analysen und Kommentaren aus demNachbarland.rbb-Chefredakteur Christoph Singelnstein: "Der Start von JanPallokat als Studioleiter in Warschau fällt in eine fürKorrespondenten besonders herausfordernde Zeit, deshalb freue ichmich, dass wir einen so erfahrenen und vielseitigen Kollegenentsenden können. Er hat in den vergangenen Jahren vielfach bewiesen,wie gut er das Leben und die Politik in Polen versteht. Er analysiertEntwicklungen präzise und kann spannende Geschichten für unsereHörerinnen und Hörer erzählen. Seine Sachlichkeit kommt ihmangesichts der aktuellen politischen Lage dabei besonders zugute."Im ARD Studio Warschau arbeiten rbb und WDR bei derBerichterstattung für Fernsehen, Radio und Online eng zusammen. ZuJan Pallokats Aufgaben zählt, die unterschiedlichen Formen derRadioberichterstattung und der Online-Formate gemeinsam mit seinenKolleginnen und Kollegen weiterzuentwickeln.Jan Pallokat (44) sammelte journalistisches Fachwissen als freierZeitungs- und Rundfunkautor im Baltikum, über lange Jahre alsVertreter im ARD Studio Warschau sowie als ARD-Korrespondent in derUkraine. In seiner Heimatredaktion beim rbb-Inforadio arbeitetePallokat viele Jahre im Fachressort Wirtschaft. Der gebürtigeBerliner wurde an der Berliner Journalistenschule ausgebildet. Er istverheiratet und hat einen Sohn. Pallokat studierte Volkswirtschaftund Geschichte, Schwerpunkte seiner Arbeit sollen unter anderem dieenge deutsch-polnische Wirtschaftszusammenarbeit und die gemeinsamedeutsch-polnische Geschichte sein.Jan Pallokat löst Henryk Jarczyk ab, der zum Bayerischen Rundfunkzurückkehrt.Pressekontakt:Justus DemmerTel 030 / 97 99 3 - 12 100justus.demmer@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell