Hamburg (ots) - Eine Clownsstatue, die sich als Leiche entpuppt.Ein dubioser Aktionskünstler - und Boerne (Jan Josef Liefers) undThiel (Axel Prahl) auf Mörderjagd bei einer Skulpturenausstellung:Der mittlerweile 32. Münster-"Tatort" mit dem Titel "Gott ist auchnur ein Mensch" (19.11., 20.15 Uhr, Das Erste) wartet wieder mitverrückten Ideen auf. TV DIGITAL (EVT: 3.11.) traf die Stars exklusivbeim Dreh. Liefers und Prahl über ...... ihre Verträge: "Unser derzeitiges Motto ist: ,Man soll nieaufhören, wenn es am schönsten ist'", sagt Axel Prahl. Jan JosefLiefers ergänzt: "Unsere Verträge waren von Anfang an zeitlich immerbegrenzt. Das ist ein eingebauter Unsicherheitsfaktor, den wiruns auferlegt haben. Denn wenn es uns nicht gelingen sollte, mit denFiguren und den Inhalten frisch zu bleiben und uns immer wieder neuzu erfinden, könnten und sollten wir lieber aufhören, statt noch ewigauf der Stelle zu treten."... Humor und die Drehbücher: "Es gab mal ein paar Ausrutscher mitden Drehbüchern - etwa bei 'Das Wunder von Wolbeck", so Liefers."Aber die Qualität ist inzwischen besser und vor allem stabilergeworden. Mein Gefühl ist, dass wir mit ein paar Dellen und Beulen inder Karosserie immer heil ans Ziel gekommen sind." Prahl: "Diesozialkritischen Auseinandersetzungen verpacken wir humoristisch,frei nach Brechts Motto: 'Das erkennende Lachen ist das besteLachen.'"... den "Tatort" auf Twitter: "Für mich ist es überhaupt nichts,sonntags abends mitzutwittern, wenn 'Tatort' läuft", sagt Prahl."Wenn ich einen Film gucke, dann möchte ich mich daraufkonzentrieren. Da kriegt man doch nur noch die Hälfte mit, wenn manständig auf das Geschriebene gucken muss - oder?" "Stimmt genau",findet Liefers. "Aber wenn der 'Tatort' gelaufen ist, schaue ich mirmanchmal die Twitter-Rückschau an, weil es wirklich lustig ist, wasdort alles unter dem Hashtag # Tatort zu finden ist. Auf mich wirkendie Mitglieder der Twitter-Gemeinde wie Fußballkommentatoren, die dasSpiel sehen und es mit einer leichten Zeitverzögerung kommentieren.Ich stelle mir das auch ziemlich anstrengend vor. Aber irgendwierückt unter diesem Hashtag dann ja auch die Republik zusammen."... die Krimiflut im TV: "Bei uns", erklärt Liefers, "sind dieGenres auffällig aus der Balance geraten, weil gefühlt nur jederfünfte fiktionale TV-Beitrag kein Krimi ist. Mittlerweile weiß mangar nicht mehr, ob wirklich nur Krimis so viele Zuschauer anlocken -oder ob die Leute so viele Krimis gucken, weil ihnen kaum noch etwasanderes angeboten wird." Prahl: "Dabei sind die Ingredienzen füreinen Krimi eigentlich total begrenzt. Es gibt ja kaum noch etwas,was man vorher noch nie gesehen hat. Immer wird jemand erstochen,erschlagen, erhängt, erwürgt oder erdrosselt ... Ich wünschte, dassman mit etwas mehr Fantasie noch in viele andere Lebensbereichereinschauen könnte, um eine gute fiktionale Abendunterhaltungherzustellen."... ihre persönlich kriminellsten Delikte: "Ich habe mal alsKind", verrät Liefers, "Skiwachs in einem Sportgeschäft geklaut.Keine Ahnung, warum, denn ich hatte weder Skier noch wohnte ich ineiner Gegend, wo man Ski fahren konnte."