Hamburg (ots) - Der beliebte "Tatort"-Kommissar Jan Josef Liefers,54, fordert ein Umdenken in Deutschland. "Mich nervt der Hang zumKlagen - als stünde uns ständig das Wasser bis Oberkante Unterlippe",sagt er im GALA-Interview (Heft 37/2018, ab morgen im Handel). "Esmag sich banal anhören, aber das Leben in Deutschland ist gerade einHauptgewinn: Seien wir froh, dass wir nicht in einem Kriegsgebiet wieSyrien geboren wurden." Die Kritik, dass einem gut bezahltenSchauspieler diese Denkweise leichter falle als anderen, kontertLiefers so: "Mir ist bewusst, dass ich ein privilegiertes Lebenführe, und ich will auch gar nicht klugscheißen. Ich würde aber gernmal mit so einem ewig unzufriedenen Meckerkopp einen Monat lang meinLeben tauschen. Dann wüsste der, dass mir keine gebratenen Tauben inden Mund fliegen."Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichungfrei.