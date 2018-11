Hamburg (ots) - Rock 'n' Roll und der Tod: Das sind diewichtigsten Themen in Jan Josef Liefers' aktuellem Kinofilm "So vielZeit", der am 22. November startet. Die Geschichte: Im Leben desMusikers Rainer geht alles schief. Seine Frau hat einen anderen, seinSohn findet ihn öde, da eröffnet ihm seine Ärztin auch noch, dass erbald an einem Hirntumor sterben wird. Im Gespräch mit HÖRZU verrätder 54-jährige Schauspieler, welche Botschaft er mit diesem Filmvermitteln möchte."Für mich", so Liefers, "dreht sich der Film um drei Dinge:erstens um die Kraft der Musik, zweitens um die Kraft derFreundschaft und drittens um die Frage, wie man seine Lebenszeitsinnvoll nutzt. Die Kernfrage lautet: Was würdest du anders machen,wenn dir das Ende deines Lebens angesagt wird?"Auf die Frage von HÖRZU, ob sich der Star selbst schon einmal mitdieser Frage auseinandergesetzt habe, verrät Liefers: "Ja, als meineigener Vater an Krebs erkrankte und später daran starb. ZwischenDiagnose und Tod hatte er noch drei Jahre - aber diese Zeit hat ernicht genutzt, um die ganze Klaviatur der heutzutage angebotenenTherapien durchzugehen, sondern sich für Lebensqualität statt fürmehr Lebenszeit entschieden. Während der ihm bleibenden Spanne hat ermanches besser gemacht als früher. Er wollte seine Enkel erleben,etwas mit ihnen unternehmen. Das fand ich bemerkenswert, und es decktsich mit meinem Empfinden: Wir merken meist erst, was wichtig undbedeutsam ist, wenn es schon zu spät ist." Heute, so Liefers, fehleihm sein Vater manchmal sehr: "Mir ist schmerzhaft bewusst geworden,dass ich nun der einzige lebende Mann in unserer Familie bin."Findet der Star Trost in der Religion? Liefers: "Ich bin keinreligiöser Mensch, und ich glaube in diesem Sinne nicht an einenMasterplan. Religion ist ein System, dass wir uns geschaffen haben,um uns in einen höheren Zusammenhang zu stellen und gleichzeitigRegeln zu geben. Denn es ist schwer zu ertragen, dass wir nurzufällig existieren und dass sich die Evolution einen Scheiß dafürinteressiert, ob wir glücklich werden."Wie würde Liefers selbst gern abtreten? Träumt er als Künstlerdavon, auf der Bühne zu sterben? "Auf der Bühne muss es nicht sein",sagt Liefers, "aber ohne Ankündigung mitten aus dem bunten Lebengerissen zu werden fände ich gut. Auch wenn es nicht leicht für dieanderen ist. Peng - und aus!"Das ganze Interview mit Jan Josef Liefers erscheint am 16.November 2018 in HÖRZU.Alle Zitate und Infos nur bei Nennung der Quelle HÖRZU frei.Pressekontakt:Redaktionelle Rückfragen:Mike PowelzChefreporter HÖRZUTel: 040-554472310mike.powelz@funke-zeitschriften.deOriginal-Content von: HÖRZU, übermittelt durch news aktuell